Jafet Soto picó con frase que afirma le dijo Luis Díaz luego de llegar al Saprissa

Jafet Soto picó sobre los motivos de Luis Díaz para llegar al Saprissa. (Albert Marín)

Jafet Soto, presidente del Herediano, soltó un par de frases bien picosas sobre dos jugadores del Saprissa quienes se le acercaron recientemente y afirma le revelaron cosas bien interesantes.

El dirigente rojiamarillo fue entrevistado en el programa Únicamente Fútbol del periodista Maynor Solano, el cual se transmite en FUTV y fiel a su estilo tiró fuego en una que otra respuesta.

Soto afirma que Luis Díaz, fichaje del Saprissa para el Clausura 2024 le indicó que el motivo por el que fichó por los morados y no regresó al Team, adonde estuvo antes de salir al extranjero fue para cumplirle un deseo a la abuelita, con lo que la dejó picando.

“Él me dijo que se fue a Saprissa para complacer a la abuela, eso me lo dijo el miércoles en Santa Bárbara. Yo le dije ‘diay, me fallaste’ y me responde ‘Es que tenía que complacer a mi abuela’, entonces no es por él, Luis Díaz no está en el Saprissa por él, sino por la abuela, eso me lo dijo a mí”, destacó.

Luego, pasó a Kendall Waston, de quién afirma su esposa, Priscilla Robles lo buscó varias veces para hablar sobre una posibilidad de irse al Herediano.

“La representante de Waston es la esposa y me llamó tres o cuatro veces que si no me interesaba contar con Kendall Waston. Me imagino entonces que llegó a Saprissa a decir que a Jafet y así le subieron el salario un montón, es algo que también se da”, comentó.

A otro exmorado a quien le tiró su fueguito fue a Francisco Calvo, de quién dijo que todo mundo dice fue Ricardo La Volpe quien lo descubrió, pero quien se lo recomendó al bigotón cuando era técnico de la Selección de Costa Rica fue él.

“Lo invitamos como un sparring para la mayor y cuando La Volpe me lo pidió lo metimos, le vio cosas. Ricardo no se sabía ni el nombre y yo fui el que lo llamó para que fuera a la Selección. Cuando lo llamamos me dijo que no podía porque tenía cita en el dentista entonces le dije que eligiera si prefería eso o entrenador con la Selección Mayor y ahí le cambió la vida”, contó, anécdota que fue respalda por Randall “Chiqui” Brenes que estaba en la entrevista.