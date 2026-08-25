Jafet Soto reveló una noticia que ilusionará mucho a la afición del Herediano

El presidente del Club Sport Herediano, Jafet Soto, brindó una noticia muy importante para el club este martes en la previa del duelo crucial contra el Antigua de Guatemala por la Copa Centroamericana.

El jerarca de Fuerza Herediana confesó que el vigente campeón nacional ya se puso al día con sus deudas que le imposibilitaban inscribir a jugadores extranjeros, como el paraguayo Fernando Lesme, el delantero rojiamarillo que sigue sin debutar.

Jafet confesó que se acerca el debut de Lesme. (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Fuerza Herediana no está moroso en Hacienda ya; tuvimos algunos inconvenientes, pero ya estamos al día con las diligencias correspondientes para que Lesme y otro extranjero estén lo antes posible en Costa Rica para jugar.

“En el caso de Lesme y que otro se incorpore esta semana, esta semana es cuando deberíamos tener todo, primero Dios, para que Lesme debute en el campeonato”, confesó Soto en un en vivo que hizo el conjunto florense en su Facebook oficial.

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Jafet sí explicó que para el partido de este miércoles contra los chapines no estará el atacante paraguayo, pero tiene la esperanza de que debute en el Fello Meza el fin de semana.

“Estamos corriendo para tenerlo todo, pero bueno, Concacaf es otro formato, es un poco más complicado, hay que mandar la lista antes y demás, pero hay una posibilidad muy grande de que este domingo en Cartago ya juegue, dijo.

Lesme sigue sin debutar con el Team. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Todo depende de que el área administrativa mía se meta, como siempre se mete en todo, y que le dé para adelante para hacer todos los trámites necesarios para cumplir con la Dirección General de Migración y hacerle el cambio de patrono a Fernando Lesme”, agregó Jafet.

El Team jugará este miércoles a las 8:30 de la noche contra Antigua en el Estadio Nacional, mientras que el domingo visita al Club Sport Cartaginés en un duelo muy importante para cortar la mala racha sin triunfo en el Apertura 2026.