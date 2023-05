Jafet Soto se puso la diez con barbero que fue atacado por barra brava herediana

El barbero Mayron Sevilla recibió este miércoles la visita de Jafet Soto. Foto: Cortesía

A pesar de la mala experiencia que vivió el fin de semana a manos de unos barras brava heredianos, el barbero Mayron Sevilla sigue recibiendo buenas noticias hasta de personas que no esperaba.

Este miércoles, terminando la tarde, Jafet Soto, gerente general del Herediano, se presentó a la barbería Jycob’s Barber Shop, ubicada en Cinco Esquinas de Tibás para darle una mano a su dueño.

Soto se puso la diez y llegó a ayudar a este pulseador como un acto de buena fe, y demostrar que en el cuadro florense también existen los valores y la solidaridad, y que las obras de unos pachucos no los representan como institución.

Luego de enterarse de la situación, el dirigente se fue al local, donde pudo comprobar los daños que sufrió este barbero, cuyo pecado fue tener una camiseta del Saprissa cuando un autobús con un grupo barras bravas lo vieron.

¿A qué fue Jafet? Mayron nos contó que a darle una mano en un momento que le viene muy bien.

“Estuvimos hablando un poco, le comenté la situación de lo que sucedió y se comportó muy amable. Me dijo que mañana (este jueves) me iba a ayudar con unas cosillas y que me iba a dar un aporte además. Respondió por los arreglos de la moto que le dañaron al amigo mío.

“Tengo una persona que trabaja en construcción y con los muebles para recuperar el local y en eso también me ayudó. Le conté de todo lo que he tenido que pagar por esto, le mostré las facturas y me dijo que no era necesario, que creía en mi palabra y me dio una ayuda importante”, comentó.

Sevilla afirmó que Jafet le dijo que con la barra el club ya no tiene ninguna relación, pero que, a pesar de todo, lamentan mucho lo ocurrido y por eso quiso ir a ayudar.

“Realmente, se portó muy tuanis, viéndolo desde el otro de la moneda, se portó muy humano e interesado para genuinamente ayudarme”.

Jafet Soto le comprará la pantalla que se daño en el ataque a su barbería Fotos: Cortesía (Cortesía)

En persona el hombre es otra cosa totalmente, uno no se puede ir solo por lo que ve — Mayron Sevilla

Otra persona

Al barbero le llamó la atención ese otro detalle, que el Jafet que llegó a su negocio es otra persona totalmente diferente a la que suele mostrarse por televisión y así se lo dijo.

“Yo se lo dije, usted lo que hace en televisión y con su equipo es su trabajo, yo no puedo venir ahora y señalarlo porque usted hace lo que considera conveniente para su equipo. En persona el hombre es otra cosa totalmente, uno no se puede ir por lo que ve, hasta nos tomamos una foto.

“Me dijo que quería ayudarme con la pantalla que me quebraron y apoyarme para que me levantara, que le pedía a Dios porque lo lograra, porque nadie quiere pasar por algo así, se portó muy buena nota”, explicó.

A pesar de su explosiva personalidad por televisión, Soto es conocido porque en su vida personal suele echarle mucho el hombro a organizaciones y diversas personas, lo cual hace de manera discreta y sin andar rajando, como en esta ocasión, que llegó solo y sin hacer mucha bulla.

Soto no fue el único florense que dio la cara; este martes, en un comunicado de prensa, el club informó que hará una investigación y si da con los responsables tomará acciones contra ellos.

“Es de nuestro interés conocer a los responsables de los hechos denunciados; y de ser aficionados a nuestra institución, proceder con el veto inmediato e indefinido para los juegos y toda actividad organizada por nuestro club”, indicaron.

Como lo dijo el propio Mayron, en medio de la tempestad llega la calma, la atención que ha tenido estos días su barbería y él es algo que jamás se imagino, lo que le ayudará a aumentar su clientela.