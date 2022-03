Jafet Soto: “Tenemos nueve títulos en ocho años, mientras otros tienen uno en ocho años”

Al gerente general del Herediano, Jafet Soto no le gustó el arbitraje de Juan Gabriel Calderón. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

El gerente general y técnico interino del Herediano, Jafet Soto, dijo sentirse como si su equipo hubiera ganado el juego contra Alajuelense, pese a que empataron 1-1.

“Prevaleció el orden, que fue lo que más trabajamos y que es fundamental contra un equipo como Alajuelense. Nos sorprendió jugando a la defensiva con línea de cinco, yo cambié mi sistema a tres centrales con dos volantes y dos puntas. Lo que pasa es que diay, con todo respeto, tengo casi doscientos juegos dirigiendo en primera división, no se él, el fútbol está lleno de patrones y vivencias.

“No es la primera vez que me quedo con diez, los jugadores hicieron un gran esfuerzo y me siento como si hubiéramos ganado y en el camerino de enfrente como si hubiesen perdido; no estamos para jactarnos, pero no es la posición en la que debe estar el Herediano”, añadió.

Soto comentó que no le gustó el arbitraje, pues el central Juan Gabriel Calderón.

“No me gusto el arbitraje, reclamé una vez y me sacaron la amarilla. Hubo tres penales y solo me marcó uno, hay que revisar a Ariel (Soto) pero hay una plancha en esa acción.

“Los miramientos son distintos, voy a mandar una carta a la Comisión de Arbitraje a ver si me tienen miedo, a mí me interesa el fútbol nacional, yo creo que hay que poner las barbas en remojo, no estoy contento”, añadió.

Jafet también respondió si sería el entrenador del Team por lo que resta del torneo.

“No, no creo”, manifestó.

El gerente le pidió disculpas a la afición, por la posición en la que se encuentra el Herediano y fiel a su estilo le tiró con todo a Alajuelense.

“Si sumamos los campeonatos que tienen los jugadores en ese vestuario (del Herediano) son un montón, ellos saben que no pueden estar en esa posición, todos somos responsables, los que juegan saben bien su responsabilidad y el porcentaje que tienen, entre todos hemos sacado adelante a este equipo.

“A las pruebas me remito, nueve títulos en ocho años, mientras otros tienen uno en ocho años. ¿De qué estamos hechos? Estamos acostumbrados a que nos den palo, en vez de doblarnos vamos para arriba”, dijo Soto.