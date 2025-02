Janesa Salas, esposa de “Paté” Centeno, salió a defender a su hijo ante conchada de Allan Alemán

Janesa Salas, esposa de Wálter Centeno defendió a su hijo de los comentarios de Allan Alemán. Albert Marín.

Janesa Salas, esposa de Wálter Centeno reaccionó y de paso salió a defender a su hijo Wálter, ante las declaraciones que dio Allan Alemán, el martes por la noche en La Platea.

Salas compartió en sus redes sociales, un posteo de una página de aficionados, que criticó las declaraciones del “Súper Ratón”.

En esa imagen, la página dice que Alemán se ve calladito más bonito, pues se le olvida que fue Paté Centeno el técnico que le dio la oportunidad de debutar a su hijo Fabricio y que debería de dejar de andar diciendo que solo los que jugaron fútbol pueden opinar del deporte rey, pues es algo que acostumbra el exmorado.

“La gente que no quiere aprender a ser prudente, te amamos mucho Allan”, escribió Salas, en forma irónica acompañando un pantallazo de esa publicación.

Janesa Salas defendió a su hijo Wálter ante los comentarios de Allan Alemán. Instagram Janesa Salas. (Instagram Janesa Salas. /Instagram Janesa Salas.)

En el programa del martes, el exjugador saprissista le bajó el piso a lo dicho por Wálter hijo, sobre Fabricio Alemán.

“¿Qué dijo? Dígame para yo defenderme porque no lo veo. Pero yo digo, Paté, Patecín o Mantequilla. Yo escucho críticas de periodistas, o de futbolistas, pero de personas que intentaron ser futbolistas y fracasaron y que no tienen una carrera de periodismo y lo sientan por el nombre del padre, yo no me voy a referir al tema. No vale la pena”, comentó Alemán a Gaby Jiménez.