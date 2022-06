¿Javon East llegará a Alajuelense? Delantero aclara su situación

El delantero del Santos, Javon East aclaró si se convertirá en jugador de Alajuelense. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El delantero del Santos Javon East estuvo en el estadio Alejandro Morera Soto, el 22 de junio anterior, en el juego de la semifinal de vuelta entre Alajuelense y Saprissa.

Una imagen del atacante caribeño en la Catedral levantó roncha y puso a más de un manudo a ilusionarse con la posible llegada del atacante a la Liga.

¿Pero llegará East a Alajuelense? El jugador lo aclara en una entrevista que dio a ESPN Costa Rica.

– ¿Qué le parece el fútbol de Costa Rica?

Es un placer, la verdad he disfrutado mucho jugar en Costa Rica, espero ser nuevamente goleador si sigo en el país.

– Ya fue goleador en una oportunidad, ¿Por qué le ha sentado tan bien?

Es muy competitivo, cada año mejora más, lo voy entendiendo mejor, me encanta jugar acá.

– ¿Por qué dice que le encanta jugar en Costa Rica?

Es un gran país, me gusta mucho el fútbol de acá, he estado por acá por tres años, es como una casa para mí.

– ¿Le gustaría continuar en Costa Rica?

Me gustaría continuar en Costa Rica dependiendo de la situación en que se dé, espero que todo marche bien.

– ¿Siente que su etapa en Santos llegó a su fin?

No podría decir eso, tengo contrato con Santos seis meses más, y tengo que respetar eso.

– Pero su rendimiento lo podría ubicar en otro club, ¿Le gustaría?

Estaría bonito probar en otro ambiente, poder hacer hogar en otro sitio, sentir la presión de otro club, y cómo podría sobrellevar ello.

– ¿Ha hablado con algún directivo de Santos para que lo dejen ir?

No, no necesariamente, no he estado en esa situación.

– ¿Qué andaba haciendo en el Morera Soto en las semifinales?

Sí estuve en el estadio en las semifinales, aún estoy en pretemporada y quería disfrutar de ese partido en el estadio.

– ¿Lo invitó alguien de la Liga?

(Entre risas) Unos amigos aficionados de la Liga.

– ¿Aficionados de la Liga, pero usted no juega en la Liga?

Sí.

– Javon te estás riendo …

(Continúa riéndose) Es la familia de un amigo, ellos me ayudaron a conseguir los boletos.

– Bueno, ¿Qué sabe de un presunto interés de Alajuelense en usted?

No podría hablar de eso, no he escuchado mucho, sería una gran oportunidad, pero veremos qué pasa, espero que entiendas … he escuchado los rumores, pero son eso, rumores, nada más.

– ¿Su agente ha hablado con ellos?

No lo sé, no estoy seguro de ello … nadie me ha llamado.

– ¿Usted habla con Agustín Lleida? ¿Tiene su contacto?

No.

– ¿Qué le parecería jugar con Bryan Ruiz y Celso Borges?

Sería muy bueno jugar con ellos, son futbolistas que han jugado en Europa, tienen mucha experiencia, los he visto a lo largo de los años, ahora los he enfrentado, conozco su calidad.

– ¿Es un guiño a la institución?

Veremos si pasa, no lo sé.

– ¿Lo han buscado del Saprissa?

No, nunca he hablado con alguien de Saprissa.

– ¿Cómo es su vida en Costa Rica?

No acostumbro hacer cosas distintas a lo que hacen los demás. No soy una celebridad acá, mi vida gira mucho entorno al entrenamiento mi casa y entrenamiento, eso es mucho de lo que es mi vida acá.