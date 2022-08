Jeaustin Campos acabó el debate sobre la lateral izquierda del Saprissa

Jeaustin Campos salió satisfecho de su primera victoria como local en el torneo. (Jose Cordero)

Con un sistema de línea de tres para los defensas centrales, Youstin Salas como lateral derecho y Ricardo Blanco jugando a perfil cambiado por la izquierda, Jeaustin Campos dio una solución a los problemas en la defensa del Saprissa.

Las dudas si la lateral morada tendrá refuerzos, luego de que Bryan Oviedo los dejó guindando para irse a la MLS, siguen estando a la orden del día, pero este domingo, el técnico dio por finalizado el tema.

“Estamos completos, simplemente son intenciones. Lo que pensé fue tirar a Youstin Salas por fuera (por derecha), entonces elegí a David Guzmán para que jugara en el medio. Yo creo que decir que ya solucionamos es como si todo se acabara hoy, ahora todos tienen la oportunidad de jugar.

“La competencia día a día es lo que nos permitirá ser competentes en el campeonato. Yo no muero con ningún jugador, yo no me caso con nadie, entonces todos los puestos están latentes, nadie puede estar seguro de su titularidad, todos los que están acá tienen la opción de jugar”, dijo Campos.

Con las variantes en defensa, David Guzmán recuperó su lugar de titular en la contención de Saprissa. (Jose Cordero)

Para el técnico sus dirigidos conforme pasan las mejengas han ido tomando forma de equipo, algo que esperaba sucediera pronto.

“Hay muchas cosas que el equipo ha evolucionado, pero muchos de ustedes se enfocan más en el resultado. Hoy creo que tuvimos muy buen trabajo, contra Cartago llegamos, contra Puntarenas también, nos llegan pocas veces eso quiere decir que defendemos bien, pero debemos mejorar más.

“Lo que hemos mejorado es en la intensidad, pero debemos correr más que el rival, luchar, entregarnos y jugar con convicción como lo hicimos ante San Carlos. Al final el talento se demuestra con la pelota, pero para eso hay que tenerla, y para eso se necesita intensidad, fuerza, meter”, agregó.