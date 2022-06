Jeaustin Campos confiesa sentir miedo, pero lo supera para ser exitoso

El técnico de Saprissa, Jeaustin Campos, dijo este viernes en conferencia de prensa que siempre existe temor ante los partidos importantes, como las finales, semifinales y clásicos, pero que la idea es superar ese temor.

Jeaustin Campos tiene en la mira a Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

Saprissa recibe este domingo a Alajuelense, a las 5 de la tarde, en el primer partido de la semifinal en el estadio Nacional.

Campos dice que el cuadro está preparado, como cuando un estudiante estudia bien para un examen final, pero que siempre hay nerviosismo y temor.

“Para la final de diciembre, por ejemplo, (él con Herediano contra Saprissa que ganó el Team) tuve miedo, me dio insomio, nervios. No porque uno tenga tantas finales entonces uno dice que es una más. Lo que quiero decir es que hay que canalizar los sentimientos de miedo, de fracaso; eso me ha ayudado en el pasado”, dijo.

