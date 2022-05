Jeaustin Campos: “Cuando Saprissa no está bien hay que noquearlo, no lo pueden dejar vivo”

El técnico Jeaustin Campos destacó el trabajo de los jugadores. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

El técnico del Saprissa, Jeaustin Campos, comentó que pareciera que algunos están incómodos con el hecho de que el Monstruo esté cerca de meterse en zona de clasificación.

“Hoy pedimos sabiduría y fuerza para soportar este partidos. No sé qué vaya a pasar de aquí en adelante, parece que aquí algunos están molestos con el asomo de Saprissa, Dios nos tiene algo, si lo tiene lo acogemos, téngalo por seguro que la vamos a luchar contra todo.

“Cuando Saprissa no está bien hay que noquearlo, no lo pueden dejar vivo, si Saprissa estaba mal tenían que darle el golpe final”, afirmó.

El entrenador morado destacó el trabajo de los jugadores y reconoció que Guadalupe iba con todo para enfrentar a los saprissistas.

“Estamos trabajando con honestidad, respetando el fútbol, a esta gran institución, hoy es una muestra de coraje de actitud de valentía de los muchachos.

“Jugamos contra un equipo dirigido por un gran técnico, sabíamos que se nos iba a venir encima. Seguimos fuertes, estamos cerca de la clasificación y el equipo se ha visto cada vez más solvente, los minutos de lucidez han crecido, la actitud ha sido importante, cuando tenemos la pelota en los pies hay talento y son talentos que definen partidos, nos hemos llenado de confianza”, manifestó.

Jeaustin dijo que el tema arbitral lo conversará con la dirigencia.

“No quisiera referirme al árbitro, porque siento que no me corresponde a mí, me corresponde tratar no solo de prever, de solucionar los problemas de mis jugadores, pero cada quien en su conciencia lo tendrá. Lo hablaré con Ángel (Catalina), con Juan Carlos (Rojas) porque lo que pasó hoy no puede suceder”, expresó.

Sobre la ausencia de Francisco Rodríguez afirmó que ese tema es cansado.

“Le voy a decir algo, no hay ninguna malicia, es cansado, es repetitivo, nunca he tenido problemas con ningún jugador, lo voy a respetar siempre, esa pregunta tiene doble situación.

“Ayer en el Proyecto Gol, porque entrenamos en sintético, tuvo un problema, creo que es en el talón, le pueden preguntar al doctor, se salió de la práctica, no pudo terminarla”, manifestó.