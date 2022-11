Jeaustin Campos está cerca de dar otro “masterclass”

El técnico Jeaustin Campos está cerca de darle la 37 al Saprissa. Albert Marín. (Albert Marín)

El técnico del Saprissa, Jeaustin Campos, está a las puertas de cerrar una gran temporada con el cuadro morado y aplicando de nuevo un “masterclass” que lo llevaría a conseguir el título 37 para el Monstruo.

Recordemos que hace casi un año, el entonces entrenador del Sapri, Iñaki Alonso criticó el estilo de juego de Campos, quien era técnico del Herediano en la final contra los morados, al decir que le había dado un “masterclass” (clase maestra) de cómo no jugar al fútbol.

Días después, los florenses sentenciaron la serie y se adueñaron de la copa 29 para los rojiamarillos.

Durante el Apertura 2022, de la mano de Campos, el Sapri ha sacado muy buenos números y logró sellar el liderato del grupo B, para pelear las finales. En la segunda vuelta de la fase regular, Saprissa no perdió en ninguno de los ocho encuentros que disputó y su balance fue de 7 victorias y un empate, precisamente ante Heredia.

Luego, en semifinales logró sacar a Alajuelense del camino y el 22 de octubre pasado, en el juego de vuelta de la fase final le quitó el invicto a Herediano, después de 19 jornadas. En este momento, el rendimiento del cuadro tibaseño es de un 63 por ciento.

Sabe cómo mover sus fichas

El exjugador Juan Gabriel Bustos Golobio resaltó la capacidad táctica del técnico morado.

“Le gusta hacer cambios conforme transcurren los partidos, siempre le es difícil descifrar al rival lo que quiere hacer, no le da miedo hacer variantes, se lo juega todo y sus jugadores sienten la confianza que les da el técnico.

“Con Jeaustin, Saprissa ha sido muy certero dentro de la cancha, pero no podría decir que está dando el ‘masterclass’, porque tiene al frente a un rival muy fuerte, con capacidad y lógicamente no se ha ganado nada (en cuanto al título).

“Me parece que va ganando a nivel de estrategia, los cambios le han funcionado y esperemos que el sábado eso se vea reflejado, porque los jugadores están haciendo un buen trabajo y en este momento, Saprissa tiene un plantel más competitivo que en torneos anteriores, cuenta con una banca que le hace un buen trabajo cuando ingresan a la cancha”, destacó.

7 victorias obtuvo el Sapri en la segunda vuelta del torneo regular.

El comentarista Hernán Morales añadió que en su criterio, Campos ha sido un entrenador diferente en el país.

“Pareciera un jugador de ajedrez que sabe mover muy inteligente sus fichas, sabe cuál es el movimiento que tiene que hacer para poner en jaque a su rival y lo ha demostrado cuando pone a (Kendall) Waston, pero no se sabía que su acompañante era (Orlando) Sinclair, un detalle importante a considerar y a (Ricardo) Blanco como lateral izquierdo, colocándolo en una posición que le resuelve”, afirmó.

Morales resaltó que Jeaustin ha sabido darle minutos a ciertos jugadores en los momentos indicados.

“En el juego de vuelta de la fase final concluyó que no era lo mismo poner a Kendall con Javon (East) que no le ayudaba a pelear balones aéreos y eso le da ventaja. Los goles han sido complementarios y el hecho de darle minutos a jugadores que no habían sido regulares es un señal de confianza, en estas etapas cruciales”, sentenció.