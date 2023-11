Jeaustin Campos habla de su investigación por racismo para mandar filazos sobre el caso Torres - Góndola

Jeaustin Campos tiró dardos contra Saprissa, pero sin decir nombres. (Rafael Pacheco Granados)

Jeaustin Campos, en medio de la conferencia de prensa tras la victoria de Herediano ante Sporting FC, habló sobre el tema del racismo, sacó a comparación su caso con Javon East y hasta mandó indirectas contra figuras del Saprissa.

El estratega se tomó varios minutos para dar su punto de vista y tildó a algunos, sin decir nombres, de doble moral.

“Me parece que es algo en lo cual no es lo que se hace ni lo que se dice, es quién lo hace o quién lo dice, lo he dicho desde el principio, en los últimos días hemos vivido una doble moral, lo viví en carne propia, jugadores que han declarado falso testimonio, por lo menos en mi caso, y que al tenerlos de frente en esta situación agachan la cabeza, traicionándose a sí mismos como caras en contra de la discriminación.

“Desafortunadamente el tema se ha polarizado y hay situaciones que si usted mira han pasado de largo y para algunos tengo que sacar mi caso, comparándolo sobre algunas situaciones que han sido drásticas, no condeno a ninguno, pero si hablamos de valores me confunden, porque ponen entre dicho los valores de un club, el equipo no es un presidente, el que tenga doble moral es el que esté a cargo, el club son los aficionados y los jugadores, hablo de todos los equipos en general”, comento.

¿Contra quién irían tales filazos? Se lo dejamos a su opinión.

Serie ruda

Conociendo que desde hace días que se las verá ante Liga Deportiva Alajuelense, Campos salió tranquilo tras el resultado ante Sporting y espera una serie cerrada.

De esos partidazos que se definen con chispazos y anhela que el fútbol le incline la balanza a su favor.

“Si analizamos los partidos que hemos jugado, hay muy buenas sensaciones que hemos tenido y esperando que sea así, por supuesto que una semana larga tendremos que aprovecharla, sobre todo en los pequeños detalles, porque esta serie será así.

“Cuidaremos los detalles, la disciplina táctica, la intensidad y agresividad que nos van a hacer, primero Dios, competir bien y tener la posibilidad de avanzar ante un gran equipo que lo ha demostrado e independientemente que tengan partidos a mitad de semana, si hubiera sido al revés, tendríamos un ojo acá y otro en Concacaf, pero esperando siempre la mejor versión del rival”, comentó.

Con este juego es la quinta vez en el semestre que se las verá contra los rojinegros, esa experiencia le permitió analizar con detenimiento los planteamientos de Andrés Carevic, por eso espera que sus muchachos se impongan con sus fortalezas.

“Tenemos muy buen camerino, hay gente que tiene muchas ganas y tienen esa ambición bien fundamentada de ganar.

“La idea es sorprender con nuestro sistema, pero trabajarlo bien para que nosotros no seamos los sorprendidos”, agregó.

El primer asalto entre florenses y manudos será el próximo sábado 2 de diciembre a las 8 p.m., está por verse si en el estadio Carlos Alvarado en Santa Bárbara o en el estadio Colleya Fonseca de Guadalupe.