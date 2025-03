Jeaustin Campos habló de la gran amistad que tiene con Joseph Joseph desde que jugaban juntos

Jeaustin Campos, técnico del Real España, conversó sobre su buena relación que tiene con el presidente de la Junta Directiva de Alajuelense, Joseph Joseph.

Jeaustin Campos tiene una buena amistad con Joseph Joseph

Campos ha sido mencionado constantemente, como un posible entrenador de Liga Deportiva Alajuelense, pues es el técnico más ganador del fútbol nacional, aunque de cuna morada.

No obstante, la pésima relación que Campos tiene con Saprissa, tras su último paso, ha hecho que muchos piensen en la posibilidad de que pase al cuadro rojinegro. Sin embargo, el banquillo manudo está en manos de otro técnico de mucho prestigio, Alexandre Guimaraes.

En una entrevista con ESPN, Campos comentó brevemente sobre su relación con el presidente rojinegro.

“Cuando jugábamos construimos una linda amistad, hemos hablado de temas laborales de su empresa, pero no es una relación constante, pero sí es una muy buena relación, más allá del fútbol es una muy buena relación … yo lo conocí por ahí del 2005, más de 20 años. Él jugaba con nosotros, teníamos este equipo, y él era el portero, no puedo decir el nombre del equipo, porque no quiero embarcarlo (entre risas)”.

También le preguntaron sobre esa posibilidad de ir a la Liga pues algunos aficionados no lo ven con malos ojos.

“Ante todo siempre he sido muy respetuoso de dónde estamos, o de clubes que a este momento tienen entrenador, Alexandre Guimarães es el técnico de Alajuelense, y yo le tengo un gran respeto, sin duda, siempre hemos intentado manejar una línea de respeto”, dijo.