Jeaustin Campos hace promesa para lo que resta del torneo

El técnico del Saprissa, Jeaustin Campos quiere evitar las tarjetas rojas. José Cordero. (Jose Cordero)

El técnico del Deportivo Saprissa, Jeaustin Campos, hizo una promesa para lo que resta del torneo de Apertura.

Este martes, el entrenador del Sapri participó en un Facebook Live, previo al juego contra San Carlos, que será mañana a las 8 de la noche, en el Carlos Ugalde, y dijo que espera que la tarjeta roja que se ganó en el juego ante Puntarenas sea la última de la presente temporada.

“Mejor doy la espalda y veo para el otro lado, es muy delicado y espero en Dios que sea la última vez, me declaro inocente esta vez.

“Creo que ni la merecía, no insulté al árbitro, ese tema es para hacer otro programa, cómo están interpretando las nuevas reglas, no estoy de acuerdo, pero hay que agachar la cabeza, los jugadores saben, no se puede decir por qué viene roja o amarilla”, afirmó el entrenador.

Campos dijo que el sábado, en el duelo contra Cartaginés sintió mucha ansiedad, porque para él no hay nada como estar dirigiendo.

“Es mucha frustración o ansiedad, no hay nada más como estar abajo, dirigir”, añadió.

Para el entrenador, con las nuevas reglas del arbitraje se está quitando algo muy bonito.

“Están quitando algo muy bonito que es el diálogo, ¿por qué no le puedo preguntar al árbitro o decirle creo que está equivocado? ¿(Pablo) Arboine qué le dijo? ‘Siempre es la misma vara conmigo’ y por eso le sacaron la roja.

“Cada árbitro las interpreta (las reglas) de diferente manera y eso no puede ser, permitir el diálogo, si se irrespeta está bien sacar las tarjetas”, comentó.