José Carlos Paradela: “Me gusta poner el sabor caribeño en la cancha”

José Carlos Paradela se convertirá en uno de los refuerzos del Santos para la presente temporada. Cortesía.

El cubano José Carlos Paradela, hermano menor del delantero del Saprissa, Luis Javier, dará el salto al fútbol internacional ya que se convertirá en uno de los refuerzos en la ofensiva del Santos de Guápiles.

El jugador, de 19 juega, como extremo derecho del Matanzas, de la primera división de Cuba.

El club santista se comunicó con la Asociación de Fútbol de Cuba para contar con los servicios del atacante y con los del volante Kevin Martín, de 18 años.

Ambos jugadores estuvieron con la selección caribeña en el premundial sub-20 de Concacaf y allí llamaron la atención de la dirigencia guapileña. Los cubanos llegarán para este torneo de Apertura 2022.

Paradela conversó con La Teja, desde Cárdenas, una localidad del occidente cubano y contó que fue fichado por el Santos por los próximos 4 años, o sea, hasta el 2026.

“Yo juego por la banda derecha y Kevin por la izquierda. El Santos tuvo que negociar con la Asociación Cubana y ellos son los que dieron el aval para que fuera a jugar a Costa Rica, analizando si es la mejor oferta para nosotros y para el crecimiento del fútbol de Cuba”, manifestó.

José Carlos se lleva muy bien con su hermano y quiere enfrentarlo vestido de santista. Cortesía.

Sus inicios

José Carlos juega fútbol desde los 6 años y sus primeros pasos los dio en Calimete, el lugar donde nació y se crió.

“Comencé entrenando con los profesores Juan Oña y Yerandy Lamas, ellos daban clases de fútbol en la comunidad y así aprendimos de este deporte.

“A los nueve años me llamaron de las divisiones menores del Matanzas y jugando para ellos participé en un torneo nacional en La Habana, ahí debuté con cinco goles, fui de los mejores jugadores y ahí empezó todo”, recordó.

Un poco más grande, con 15 años, quedó campeón con el Matanzas, estando en noveno año del colegio.

Luego, subió de categoría, pero con la pandemia se cortó todo y hace poco llegó al primer equipo del Matanzas, jugando el torneo regular, pero el club se quedó en el camino y no pudo avanzar a las fases finales.

“Este será el primer equipo en el que juegue fuera de Cuba, a nivel de clubes, porque ya he sumado experiencia en la selección sub-20.

“Me considero un jugador humilde y siempre cumpliendo con lo que me piden a nivel táctico y dándolo todo en los entrenamientos. Mi hermano dejó muy buenas sensaciones en el Santos y en lo personal espero hacer lo mismo, o mejor”, destacó.

A José Carlos le ilusiona crecer como futbolista en la liga tica.

“Desde hace dos años le vengo dando seguimiento al fútbol de Costa Rica, sé que tiene muy buenos futbolistas y me gusta empezar esta parte de mi carrera en Costa Rica”.

José Carlos y Luis Javier son los únicos hijos de doña Maricel Díaz. Cortesía.

¿Enfrentarse?

El nuevo fichaje santista afirmó que la familia está contenta por el crecimiento que está mostrando a nivel profesional y también agradeció el esfuerzo de las autoridades caribeñas por ayudarlos para que el fútbol cubano se desarrolle.

“Yo estoy feliz, porque voy a tener la oportunidad de conocer otra cultura, voy a conocer gente preciosa que me va a ayudar, a acompañar. Me da nostalgia dejar a la familia, pero se trata de mi futuro, amo el fútbol”.

El joven no conoce Tiquicia, lo único que sabe del país es lo que le ha contado Luis Javier.

“Luis me ha contado del clima, que es caliente y me dijo que la vida acá es muy diferente, que llego a una liga profesional y que por eso debo darlo todo dentro y fuera de la cancha.

“Pude ver la final Cartaginés y Alajuelense y me alegro por Marcel (Hernández), porque está logrando grandes cosas en Costa Rica”. — José Carlos Paradela, delantero.

“A diferencia de él, tendré a alguien que me acompañe, me oriente y él también conversaba con la gente del Santos, a ver cómo podía ayudar a acelerar mi llegada”, explicó.

A José Carlos lo ilusiona la posibilidad de enfrentarse a su hermano, quien ahora juega con Saprissa.

Ese deseo se le podría cumplir en setiembre, cuando se mezclen el grupo A y B y los morados visiten el Ebal Rodríguez para enfrentar a los guapileños.

“Acá en Cuba hubo un partido entre la selección sub-20 y la mayor y nos enfrentamos. Me tocó marcar a mi hermano por la misma banda y les anoté, ese partido lo empatamos 1-1″, recordó.

Montar a caballo es una de las pasiones de José Carlos, desde que era un niño. Cortesía.

Amante de la familia

Al joven Paradela le gusta el contacto con la naturaleza y montar a caballo.

“Me gusta bailar, al inicio me da pena, pero ya luego me suelto. Me gusta poner el sabor caribeño en la cancha, soy alegre, divertido, pero sobre todo disciplinado,

“También me gusta hacer ejercicio, todos los días corro 30 minutos y me gusta trabajar las piernas y el abdomen”, aseguró.

Al jugador le gusta pasar tiempo libre con su familia y reconoció que lo que más le duele de dejar su natal Cuba es alejarse de su mamá.

“Mi mamá está muy orgullosa, por un lado siente nostalgia, porque se quedará sola, pero entiende que esto es parte de mi crecimiento como jugador”.