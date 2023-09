Jeaustin Campos le responde a Aquil Alí si está distraído por irse a Selección de Costa Rica

02/09/2023, San José, Estadio Colleya Fonseca, partido de la jornada 7 del torneo de apertura 2023 entre el Club Sport Herediano y el Municipal Grecia. (Jose Cordero)

A Jeaustin Campos, técnico del Herediano, le preguntaron este sábado por las declaraciones que dio Aquil Alí, vicepresidente del cuadro florense, quien indicó que al entrenador los rumores que lo ligan a la Selección de Costa Rica lo tienen distraído.

Para Campos lo expresado por Alí es “inexacto” y rechazó que así sea, tratando de decirlo de forma educada; sin embargo, no se anduvo por las ramas para contradecir a uno de sus jefes.

“Respeto, por supuesto, conozco a Aquil desde hace veinti resto de años, sé que en algún momento es muy apasionado, de hecho ahora conversamos y las cosas e inconformidades como en todas las familias se dicen de la puerta para adentro, eso fue un poco la idea, pero no es un pasarlo por alto tampoco, él es una gran persona y es uno de los amigos que me ha dado el fútbol.

“Con respecto a lo que dijo, creo que la métrica es inexacta, porque la cronología no va por ahí, ustedes (prensa) han tenido rumores desde hace mucho tiempo, no habíamos empezado el campeonato ni la pretemporada y ya habían manejado los rumores con el nombre mío, así que sí le dije que la métrica de sus palabras es inexacta porque cronológicamente no calza”, destacó.

LEA MÁS: Aquil Alí genera roncha en Herediano, tirando filazos a jugadores y a Jeaustin Campos

Jeaustin, además, rechazó que eso sea una distracción para él, tema del que afirma él ni siquiera habla.

“Sí le digo a toda la afición herediana que yo siempre he trabajado con muchísima honestidad, como un profesional, sobre todo la parte de la integridad, que siempre la he tenido como profesional, a veces los resultados no se dan, pero siempre trabajamos con todo el corazón y ganas para que esto funcione.

“Acá no hay ninguna distracción, por el contrario estamos al 200%, de hecho que cuando tocan el tema, lo tocan ellos (directivos) ni siquiera yo en las reuniones, Jafet, Aquil, el mismo Robert (Garbanzo) yo no tocó ese tema, porque sé los dije desde el principio, soy una persona agradecida y honesta y yo estoy acá brindándome al máximo”, finalizó.