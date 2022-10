Jeaustin Campos mandó filazo sobre la titularidad de Aarón Cruz en el Saprissa

El portero del Saprissa, Aarón Cruz, no juega con Saprissa desde el 31 de julio pasado, luego de lesionarse en el partido contra Puntarenas. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

A través de su cuenta de Instagram, el técnico del Deportivo Saprissa, Jeaustin Campos, se mostró satisfecho por avanzar a la gran final con los morados, pero también aprovechó para abrir el debate sobre la portería del Monstruo.

Este domingo, el entrenador escribió: “Gracias a Dios por el trabajo y por un objetivo cumplido, falta mucho todavía, de su mano intentaremos llegar a la gran meta. Gracias familia, cuerpo técnico, jugadores y a esa gran afición”.

El técnico Jeaustin Campos le da confianza al portero Kevin Chamorro. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

De inmediato, algunos aficionados lo felicitaron. Sin embargo, hubo uno que aprovechó para reprocharle al DT la razón por la cual no pone al portero Aarón Cruz en el once titular de la “S”.

“Todo bien con el equipo. Lo único que puedo reprochar es no darle la oportunidad a Aarón de pelear por un puesto al Mundial. No todos los torneos uno tiene el chance de pelear por ir a un mundial mayor”, le escribió un usuario llamado Mac Grijalba.

Por supuesto que el técnico morado no se quedó callado y le respondió: “Keylor no es titular y va a ir al mundial. Si el número 1 no juega ¿por qué el 3 no?”.

Cruz no juega con el Monstruo desde el 31 de julio pasado, luego de que se lesionara en el partido contra Puntarenas. Se recuperó luego de 4 semanas, pero el buen desempeño de Kevin Chamorro lo ha hecho perder minutos en el actual campeonato.