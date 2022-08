Jeaustin Campos: “No estuvimos a la altura”

El técnico del Deportivo Saprissa, Jeaustin Campos, dijo este domingo que no criticará el arbitraje de William Mattus cuando ellos han sido pésimos en el comportamiento dentro del campo.

Campos fue expulsado al final del partido, junto con Kendall Waston, cuando se quiso armar una trifulca, por lo que le preguntaron en la conferencia que se refiriera al asunto.

31/07/2022, San José, Tibas, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la jornada 3 del torneo de apertura 2022 entre el Deportivo Saprissa y Puntarenas FC. (Jose Cordero)

“Kendall estaba alterado porque no hubo falta en la jugada y fue cuando cayó el gol de ellos. Me metí a separarlos y ahí están las cámaras que lo dicen. Le dije a Kendall: ‘si el arbitraje fue malo o no, lo vemos después pero tranquilo’, por lo que el árbitro me dijo: ‘usted también se va’.

Campos explicó que le dijo a Mattus que lo estaba tratando de ayudar.

“Pero no podemos criticar algo que estuvo pésimo cuando nosotros también lo estuvimos, no tengo argumentos para hablar mal de los árbitros cuando no estuvimos a la altura”, comentó.

Sobre el partido, dijo que Puntarenas fue un rival incómodo, difícil y que se debe respetar lo que hicieron, pero dio a entender que pueden caerse conforme avancen los partidos.

Jeaustin Campos no habló del arbitraje, solo explicó lo que pasó al final. (Jose Cordero)

“Es un equipo emotivo, de ida y vuelta, tal vez no de tanta posesión de pelota, había que tener cuidado. Yo también tuve un equipo ascendido y los primeros partidos eran muy emocionales y eso se reflejó hoy”, explicó.

Dijo que en otras ocasiones ha hecho cambios y le resultan. Reconoció que con los cambios el equipo tuvo más llegada, pero que la percepción que queda es que se perdió fuerza en la zona ofensiva.