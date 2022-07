Jeaustin Campos reveló la condición que le puso a Javon East para aceptarlo en Saprissa

Jeaustin Campos tuvo fuertes roces con Javon East en San Carlos. Fotografía José Cordero (Jose Cordero)

Jeaustin Campos y Javon East se reencontraron en Saprissa luego de la mala relación que tuvieron cuando estaban en San Carlos, momento en el que se criticaron rudo mutuamente.

Las cosas llegaron a tal nivel que en noviembre del 2020 el técnico separó del equipo al jamaiquino argumentando que no demostró compromiso ni profesionalismo y que no quería jugadores así con él

Para poder trabajar en paz en esta nueva etapa, Campos asegura que ya habló con el atacante, resolvieron sus diferencias y que ambos se han portado de manera muy profesional.

“Yo nunca he menospreciado el talento de los futbolistas, pienso que lo que pasó en San Carlos le ayudó muchísimo a él, porque maduró mucho en su fútbol, en su manera de ser. Ángel (Catalina) me pidió que lo llamara porque estaba un poco preocupado de lo que yo pensara.

“Yo lo llamé (a Javon) y le dije que siempre y cuando trabaje como lo ha venido haciendo en Santos no tendrá ningún problema para ser altamente competitivo con el equipo. De hecho, cuando me llamó Ángel y me consultó traerlo yo le dije que por supuesto, si está en las manos nuestras hay que hacerlo”, detalló Campos.

Jeaustin cree que el caso se hizo más grande de la cuenta por lo que se dice en los medios que quieren vender más con el tema, aunque sí es cierto que ambos se dijeron muchas cosas en su momento.

“Lo veo totalmente diferente (a Javon), la verdad, y no creo que haya sido por eso o por mí, pero el futbolista también evoluciona y tiene cierta madurez y creo que él también lo ha hecho y estoy seguro que nos va a ayudar muchísimo”.

Javon East cayó bien en Saprissa, se ve que se lleva puras tejas con sus compañeros, que lo diga Ariel Rodríguez. Foto tomada de Instagram

La bronca

Cuando estaban en San Carlos, Campos le tiró durísimo a Javon a quien señaló por indisciplinado e inmaduro, otra persona totalmente a la que describió este martes.

“No sé qué pensaba él cuando llegó al club, de que la gente iba a trabajar para él, que el equipo iba a trabajar para él. Su esfuerzo, su actitud y su lucha no fueron suficientes, fue poca y cuando no tienes esos ingredientes, ya tenés que introducir la palabra compromiso, que primero está el club”, afirmó Campos el 20 de noviembre del 2020 sobre East.

Y eso no fue todo, Campos fue más allá.

“Así como lo hago, todos tienen que hacerlo. Creo que su esfuerzo, su compromiso, su dedicación no fueron suficientes, en algunos momentos hasta inaceptable. Dimos un chance, hablamos, la gerencia habló de que cambiara un poco su situación, porque en realidad no es un mal jugador y necesitamos el aporte de todos, incluyéndolo a él.

“Creo que su madurez futbolística no está acorde con lo que él juega, con su talento, es algo que suele pasar y desafortunadamente para él y para nosotros no logramos negociar, porque yo no negocio ese tipo de actitudes y esa fue la determinación que se dio”, comentó en su momento.

Javon East publicó este estado de Instagram hace año y medio contra Jeaustin Campos.

Ante esos comentarios, por medio de sus redes sociales Javon atacó a Campos y él día que este renunció a la dirección técnica de los Toros se burló junto a su excompañero Julio Cruz.

East publicó en un su momento una historia de Instagram con emojis de caritas riéndose y un avión, post que compartió Cruz con la frase: “El chiste se cuenta solo hermano, grande Mourinho”

