Jeaustin Campos: “Sacando la mejor versión de cada uno estamos vivos”

El entrenador de Herediano, Jeaustin Campos, dijo que están vivos, pero que deben acudir a la mejor versión de cada uno para revertir la serie.

Semifinal Saprissa vs Heredia Jeaustin Campos confía en la remontada. (Jose Cordero)

El Team cayó 3 a 0 en el partido de ida de la semifinal ante Saprissa y tiene la complicada tarea de ganarle por cuatro goles a Saprissa para clasificar, o al menos 3 a 0 para extender la serie a tiempo extra.

Campos habló este viernes sobre el juego de vuelta.

“En nombre del cuerpo técnico y jugadores reiterar las disculpas del caso. No pensábamos en un resultado así, incluso perder no estaba en mente. Creo que fue una noche mala que cualquiera la puede tener y no estamos exentos a perder”, dijo.

-¿Cómo está el grupo?

Los muchachos están comprometidos, trabajando como siempre, ahora aún más luego de esa derrota y está claro. El rival ganó y sin mostrar su mejor versión, sacando la mejor versión de cada uno de nosotros estamos vivos en la competencia y con la posibilidad de revertir el marcador.

Herediano se vio mal ante Saprissa. (Jose Cordero)

-¿Cambiaría la formación?

Tomando en cuenta el resultado anterior sí, el rendimiento no, siento que fueron jugadas puntuales que provocaron el marcador, errores de bulto, pero si vamos a cambiar la alineación sería por lo que necesitamos ir a buscar, lo único que nos ocupa es el resultado adverso y ahora vamos a buscar lo más rápido posible, sin perder la cabeza, ir poco a poco por la igualdad. Ya pensaremos en el once ideal.

-¿Le preocupa las siete amonestaciones de su equipo?

- Sí me preocupa, pero el árbitro estuvo a la altura de nosotros, no fue su mejor versión, sobre todo por las amarillas, por la otra situación de la expulsión que no fue. Se dejó de sancionar al rival que debió salir por acumulación de tarjetas.