Jeaustin Campos sobre Bolaños: “Es un tema que no estoy manejando yo, sino la junta directiva”

Jeaustin Campos rompió una racha de doce partidos sin ganar en este año. (Rafael Pacheco Granados)

La pregunta obligada al técnico de Saprissa, Jeaustin Campos, este miércoles después de la victoria en el clásico era: ¿Qué sucedió con Christian Bolaños que no apareció ni en banca?

El entrenador gambeteó la cosa y le tiró el chicharrón a la junta directiva, aunque fue el departamento de prensa del equipo el que mandó a decir que sería el entrenador quien daría la razón de la ausencia de Bola.

“Lo de Christian es un tema trending topic (tendencia en redes), creo que ya es suficiente, hay que hablar del clásico, que ganamos, que la afición está contenta. Es un tema que no estoy manejando yo, sino la junta directiva, yo recibo órdenes y a partir de ahí veremos a ver qué pasa”, fue todo lo que dijo sobre el tema.

Luego de que se sacudió del tema incómodo de la noche, que llegó desde la primera pregunta, el resto fue miel sobre hojuelas y sacó pecho con detalles, como que no hay nada más lindo que ganar un clásico.

“Estamos muy contentos, pero no podemos relajarnos en nada, todavía tenemos que trabajar mucho para lo que viene y seguimos debiéndole mucho a la afición respecto a lo que ha pasado, vamos paso a paso para levantar esto.

“Este es un golpe a la mesa, claro, tenemos que vender ese producto, esa idea, ganar un clásico es un golpe a la mesa que si lo sabemos canalizar puede ser algo que nos levante para lo que resta”, aseguró.

Respecto a una de las figuras de la noche, el atacante Andy Reyes, quien marcó su primer gol con Saprissa, comentó que es un muchacho al que hay que brindarle la confianza.

“Al jugador hay que potenciarlo, me gustó mucho su actitud, su manera. De la manera cómo estamos jugando, los chicos carrileros se van a encontrar más perfiles y generar opciones y Reyes es un perfil interesante, puede jugar de media punta, de segundo nueve, por dentro, por fuera. La indicación fue que corriera, que le metiera, eso se aprecia mucho. Creo que es un tipo muy talentoso, eso no lo descubro yo, solo necesita tal vez un poco de confianza, darle eso”, detalló.

Campos, además, obtuvo su primera victoria del año, con el Herediano no ganó en nueve mejengas y con la S llevaba tres sin sumar de tres, por lo que el clásico fue su momento de resurrección.

“Mis números buenos o no tanto, son eso, son para un récord nada más, acá la gran lección de esto es no claudicar, que Dios nos dé sabiduría, resiliencia, nunca decaer y confiar en uno mismo.

“Ni el torneo anterior que logré un campeonato me creí el más, ni ahora que las cosas no estaban saliendo tampoco me sentía el peor, le pedí a Dios la fuerza para soportar esto”, finalizó luego de su primera victoria en esta nueva etapa con los morados.