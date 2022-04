Juan Carlos Rojas sobre Christian Bolaños y Kendall Waston: “Me dolió verlos ahí (Picnic)”

Juan Carlos Rojas quedó muy dolido con la situación con Christian Bolaños y Kendall Waston. (Rafael Pacheco Granados)

El presidente del Saprissa, Juan Carlos Rojas, reconoció esta noche previo al clásico nacional que le dolió lo sucedido con Christian Bolaños y Kendall Waston, cuando se fueron a un concierto en lugar de apoyar al club a pesar de estar reportados como lesionados.

“Es un tema de varios niveles, es la realidad, no es blanco o negro. Ellos están en su derecho de hacer algo dado que no estaban convocados para el partido, pero por otro lado en el momento tan difícil que estamos pasando, también es importante transmitir ciertos mensajes”

“A mí en lo personal me hubiera gustado que los mensajes que se transmitieron fueran de más solidaridad con el grupo, por llamarlo así, aunque no hubiera un impedimento que ellos no fueran a esa actividad personal en su tiempo libre al no estar convocados, a mí me dolió verlos ahí, le soy sincero”, dijo.

Rojas aseguró que ya el tema se tocó con los jugadores y con el gerente deportivo, Ángel Catalina al respecto.

“Ya se habló con ellos, personalmente yo no, pero lo hizo el gerente deportivo, estamos viendo y analizando temas, pero lo más importante acá es cerrar filas, unir el grupo, es todos estar en la misma página, estamos en una batalla muy dura en la que Saprissa debe sacar su orgullo, para que lo que resta del torneo pueda ser una versión de Saprissa en la que cada quien da lo mejor de sí”, agregó.

Bolaños no fue convocado este miércoles al encuentro y cuando La Teja le consultó a la oficina morada sobre el porqué respondió. “Ese tema podrán consultarlo con el director técnico Jeaustin Campos en conferencia de prensa”. Al buen entendedor, pocas palabras.