Jeaustin Campos sobre juego contra San Carlos: “Vamos con el mayor de los respetos”

Herediano quiere aumentar su ventaja con los equipos que le siguen el rastro en la tabla.

El Club Sport Herediano no quiere despegarse de los primeros lugares de la tabla y para mantener el liderato deberá bajar de la nube a San Carlos, que ha mejorado su rendimiento. este viernes a las 7 p. m., en el estadio Carlos Ugalde Álvarez.

El técnico florense Jeaustin Campos, reconoció que la mejenga ante los norteños será complicada y detacó que su equipo deberá afrontar una seguidilla de juegos muy importantes para tratar de afianzar el liderato.

“San Carlos es un equipo al que le gusta trabajar bien desde atrás, como los equipos de Douglas (Sequeira, entrenador), que tengan buena posesión de pelota y estar bien parados.

“En el partido anterior (contra Jicaral) hicieron un gran partido, vienen de golear de visita y eso es bueno porque están saliendo de las posiciones difíciles. Será un partido complicado, porque San Carlos ha tenido partidos en donde no ha sumado, pero ha jugado bien. Vamos con el mayor de los respetos y sabiendo lo que nos estamos jugando porque el objetivo es estar más cerca de la zona de clasificación”, afirmó.

“En términos generales estamos muy satisfechos con el trabajo de los muchachos”. Jeaustin Campos, técnico Herediano.

El entrenador añadió que al Team le espera una seguidilla de partidos interesantes.

“Nos espera una semana bastante importante, vamos a San Carlos, el miércoles jugamos contra Santos en casa y el domingo en Cartago, por lo que son tres partidos que van a empezar a definir. Lo más importante es pararnos bien, tener personalidad y el control del balón. Debemos ser eficaces a la hora de anotar.

“A Douglas (Sequeira) lo tuve de asistente en otro club y me parece que hace las cosas bien, es un tipo serio para trabajar, un entrenador joven, muy dedicado y me parece que tiene buenas ideas y tiene que madurar muchísimo. Es un entrenador de proyección y eso es bueno para el fútbol de Costa Rica”, explicó.

Campos sigue trabajando para que los rojiamarillos encuentren su mejor versión.

Una mejor versión

Jeaustin está contento con su equipo y en cada entrenamiento sigue trabajando para conseguir la versión que quiere del cuadro rojiamarillo.

“Siempre es complicado, porque en poco tiempo hemos tenido que jugar seis partidos en cinco semanas, aunque uno siempre es exigente y hemos tratado de dar la mejor versión, pero de repente se quiere más.

“Estamos muy cerca, pero con inconvenientes, ya que en tres partidos hemos tenido un jugador menos, pero en términos generales estamos muy satisfechos con el trabajo de los muchachos en los entrenamientos y en los partidos. Estamos muy cerca de lograr lo que queremos y esperamos poder estar en las semifinales y finales en la mejor versión que queremos”, afirmó.

Sobre las recientes expulsiones en el cuadro florense, Campos afirmó que han conversado el tema para evitar más castigados.

“Han sido situaciones diferentes: la de Bran (Alejandro) es una regla nueva, que no se ha manejado de la mejor manera, una cosa es perder tiempo y me parece que él no estaba perdiendo el tiempo, es algo absurdo, hay que acatarlo y allí Bran falló.

“La de Jostin (Daly) la justifico más a la parte de la imprudencia. Nuestra idea es que cada balón se pelee al 200 por ciento y que tengan intensidad, que tengan buena dinámica y agresividad y hemos tenido dos situaciones debido a eso por lo que lo hemos conversado para saber cómo utilizarlo y de qué manera”, añadió.

El técnico habló de algunos casos, como el de José Guillermo Ortiz.

“Por dicha tenemos una planilla amplia, todos son jugadores importantes para el club. Ortiz todavía está en proceso, ya mañana (viernes) estará trabajando con nosotros (Keyner) Brown a quien decidimos no arriesgarlo en su momento.

“Con respecto a Esteban (Alvarado) dependemos del informe médico, pero la portería está bien resguardada. Bryan (Segura) lo está haciendo bastante bien, todos lo están haciendo bien”, destacó.