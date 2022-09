Jeaustin Campos: “tenemos a dos porteros seleccionables”

El periodista Miguel Calderón le "reveló" al técnico Jeaustin Campos, que el portero Aarón Cruz será convocado a la Selección. José Cordero.

El técnico del Deportivo Saprissa, Jeaustin Campos, afirmó, ante el posible llamado del portero Aarón Cruz a la Selección Nacional, que el arquero vive un buen momento y su llamado es justo.

Durante la conferencia de prensa de este viernes, el periodista Miguel Calderón,, donde convoca a (Jordi) Alba y a Ferrán (Torres), jugadores no muy habituales en sus equipos (Barcelona). Él decía que lo que le han dado estos futbolistas la la selección, le da pie para ser llamados, él desearía que jugaran. Le da más importancia en los momentos vividos en las concentraciones.

“Acabo de escuchar una conferencia de prensa de Luis Enrique (técnico de España), donde convoca a (Jordi) Alba y a Ferrán (Torres), jugadores no muy habituales en sus equipos (Barcelona). Él decía que lo que le han dado estos futbolistas a la selección, le da pie para ser llamados, él desearía que jugaran. Le da más importancia en los momentos vividos en las concentraciones”.

El portero Kevin Chamorro se convirtió en el titular de Saprissa. Instagram.

“Me parece que el profesor (Luis Fernando) Suárez por ahí lo está determinado. Muchas veces le damos énfasis al ritmo de competencia, al ritmo de juego, pero pareciera que el tipo no viene a entrenar, creo que es confianza del profesor Suárez, como yo la tengo, también tengo que ser un tipo equitativo, consciente, objetivo de preocuparme por la competencia en el equipo, velo por los intereses del grupo, el profesor Suárez por los intereses de la selección”, afirmó.

Jeaustin insistió en que el debate sobre la portería morada le parece bonito.

Pareja del portero de Saprissa Kevin Chamorro: “Calló a los que hablaban mal”

“Aarón tiene un buen nivel y (Kevin) Chamorro lo ha demostrado también, no hay ningún problema, tenemos a dos porteros seleccionables”, afirmó.

“Esto me deja mucho más tranquilo, porque pensando en Aarón, porque no fue culpa de él quedar fuera de la alineación. Eso me da pie para que ambos porteros estén motivados. Uno con el equipo y otro en la Selección”, afirmó.