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Jefferson Brenes se va a Indonesia: ¿qué dice Fernando Batista sobre su futuro en la Selección?

El miércoles anterior, Saprissa oficializó la salida de Jefferso Brenes al fútbol de Indonesia.

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Por Yenci Aguilar Arroyo

La partida de Jefferson Brenes al fútbol de Indonesia abrió un debate sobre el futuro papel del mediocampista en la Selección Nacional.

Este jueves, el técnico Fernando Batista habló al respecto de la situación del jugador y afirmó que independientemente del equipo en el que estén, todos los futbolistas que militen en el extranjero son analizados, para ver si los llaman a la Tricolor.

El entrenador sudamericano dio declaraciones a los medios este jueves y así dejó clara su postura.

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Cartaginés vs. Saprissa
Jefferson Brenes dará el salto al fútbol de Indonesia. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“No pude hablar con él, pero me alegra su traspaso. Si lo hizo es porque le sirve a él y al club. Y junto con la Federación y con todo el cuerpo técnico trabajamos con todos los jugadores que están en el mundo.

“Y de acuerdo con su desempeño todos tendrán posibilidades. El hecho de que haya salido no quiere decir que no tiene posibilidades, de acuerdo a su rendimiento, bienvenidos sean”, afirmó.

“No tiene un techo”

El Bocha también habló del traspaso de Jeyland Mitchell al Strasbourg, de la Ligue 1 de Francia.

“Estamos en contacto permanente con Jeyland, hasta terminar los detalles en fútbol uno no puede hablar.

Fernando Batista, técnico de la Selección Nacional reconoció que falta mucho por trabajar.
Fernando Batista, técnico de la Selección Nacional habló de la salida de Jefferson Brenes del Saprissa. Foto: AFP. (ALEX MENENDEZ/Getty Images via AFP)

“Estoy contento porque puede ser algo muy bueno para él. Siempre he dicho que Jeyland no tiene techo, tiene para crecer y ojalá sea una puerta importante para que jugadores ticos puedan salir a clubes internacionales”, comentó.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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