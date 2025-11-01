Deportes

Jeikel Venegas habló del video íntimo que le filtraron: “Sé quién es la persona”

Jeikel Venegas, jugador de Guadalupe FC, habló de uno de los temas más delicados que ha enfrentado en su carrera

Por Yenci Aguilar Arroyo

El futbolista Jeikel Venegas volvió a hablar de un video íntimo que se filtró el año pasado.

El jugador de Guadalupe FC habló del delicado tema en el programa “Teléfono rojo” de este viernes y aseguró que le dolió la exposición del material, por su familia y en especial por su hijo.

“Claro que eso cambió la manera en que lo ven a uno, la gente me dice que hay morbo, lo ven a uno y se imaginan lo del video; me molestan mucho por eso”, dijo inicialmente.

El exjugador del Cartaginés relató que en ese momento tenía cerca de 8 mil seguidores en Instagram y en un mes pasó a tener 17 mil.

Jeikel Venegas está en Europa y desde allá se despidió de la afición del Cartaginés. Instagram Jeikel Venegas.
Jeikel Venegas habló del video íntimo que se filtró el año pasado. Instagram Jeikel Venegas.

Jeikel Venegas habla del malestar por video

Tal y como aseguró el año pasado, cuando el material se hizo viral, Jeikel sabe quién filtró el video y dijo por qué le molestó que este tipo de contenido saliera a la luz.

En ese momento salieron dos videos cortos, uno de 58 segundos y otro de tres, en ambos sale desnudo.

“Sé quién es la persona. Yo soy muy tranquilo, al final no es nada del otro mundo; pero me molestó más por mi familia, mi hijo.

“A uno que le hagan lo que sea, uno aguantan, pero por mi familia sí me dolió”, comentó.

