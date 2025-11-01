Jeikel Venegas habló del video íntimo que le filtraron: “Sé quién es la persona”

El futbolista Jeikel Venegas volvió a hablar de un video íntimo que se filtró el año pasado.

El jugador de Guadalupe FC habló del delicado tema en el programa “Teléfono rojo” de este viernes y aseguró que le dolió la exposición del material, por su familia y en especial por su hijo.

“Claro que eso cambió la manera en que lo ven a uno, la gente me dice que hay morbo, lo ven a uno y se imaginan lo del video; me molestan mucho por eso”, dijo inicialmente.

El exjugador del Cartaginés relató que en ese momento tenía cerca de 8 mil seguidores en Instagram y en un mes pasó a tener 17 mil.

Jeikel Venegas habló del video íntimo que se filtró el año pasado.

Jeikel Venegas habla del malestar por video

Tal y como aseguró el año pasado, cuando el material se hizo viral, Jeikel sabe quién filtró el video y dijo por qué le molestó que este tipo de contenido saliera a la luz.

En ese momento salieron dos videos cortos, uno de 58 segundos y otro de tres, en ambos sale desnudo.

“Sé quién es la persona. Yo soy muy tranquilo, al final no es nada del otro mundo; pero me molestó más por mi familia, mi hijo.

“A uno que le hagan lo que sea, uno aguantan, pero por mi familia sí me dolió”, comentó.