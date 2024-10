Jesús “Tepa” González revive un deseo personal tras clasificación del Herediano a la Copa de Campeones de Concacaf

Jesús González espera saldar pronto esa deuda que tiene con el Chivas de México. (Rafael Pacheco Granados)

El delantero mexicano Jesús González, con la clasificación del Club Sport Herediano a la Copa de Campeones de la Concacaf, revivió un viejo deseo, uno de los que lo motivaron a continuar su carrera como futbolista con el Team.

Los rojiamarillos sellaron su pase a la semifinal de la Copa Centroamericana y al torneo grande de la confederación, tras eliminar al Motagua de Honduras en los cuartos de final.

En la Copa de Campeones, los florenses se enfrentarán a clubes mexicanos y estadounidenses, un reto que motiva a cualquier jugador, y Tepa no es la excepción.

LEA MÁS: Jafet Soto bajó la guardia como casi nunca lo hace y tiró esta confesión sobre el Herediano

El azteca confesó a La Teja que, con la clasificación, revivió uno de los objetivos que se propuso cuando firmó con los heredianos, y mencionó contra qué club le gustaría jugar.

“Me emociona mucho, una de las razones por las que vine a Costa Rica fue para clasificar a este torneo (Copa de Campeones), y ha sido muy gratificante lograrlo.

“¡Me encantaría jugar contra Chivas! Soy mexicano, me formé en el Guadalajara y me encantaría jugar contra Chivas en su estadio. Fui campeón ahí, hice triplete, viví momentos muy importantes y me encantaría enfrentarlos. ¡Ojalá! Ya veremos”, expresó.

Chivas de Guadalajara es uno de los seis equipos mexicanos que participarán en esta edición de la Copa de Campeones. Los otros son América, Cruz Azul, Monterrey, Pumas y Tigres.

LEA MÁS: Wálter Centeno ventiló las cosas que vivió en su corto paso por el Herediano

Duro rival

Herediano se enfrentará al Real Estelí de Nicaragua en las semifinales de la Copa Centroamericana y González comentó lo emocionado que está porque sabe que es un rival muy difícil.

“¡Qué buen rival! Eso me emociona mucho, me tiene muy contento. Primero disfrutaremos de esta victoria y luego vendrá un gran partido muy pronto.

“Estoy algo alejado de la Copa Centroamericana, la acabo de conocer estando acá, pero en los últimos partidos la he seguido y se juegan buenos encuentros. Nosotros también hemos hecho buenos partidos y será un gran duelo”, comentó.

Según Concacaf, la ida de las semifinales se jugará entre el 22 y el 24 de octubre, mientras que la vuelta será entre el 29 y el 31 del mismo mes. Lo que sí está confirmado es que Herediano abrirá de visita en Estelí y cerrará en Costa Rica.