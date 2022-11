Jewisson Bennette se dio cuenta de su convocatoria cuando iba para el camerino

El delantero del Sunderland de Inglaterra, Jewison Bennette, de 18 años, se dio cuenta de su llamado a la Selección Nacional por una llamada telefónica que le hizo su mamá, Sandra Villegas cuando iba para el camerino, apenas terminó el entrenamiento.

Jewisson Bennett del Sunderland estará presente en la Copa del Mundo. (Twitter Sunderland)

Jewison apenas iba para el vestuario de su equipo cuando sonó el teléfono y escuchó la voz de su madre, que emocionada le dio la noticia que estaba en la lista de jugadores que disputarán la Copa del Mundo Qatar 2022 y lo felicitó.

Su llamado, pese a la juventud, no fue tan sorpresivo pero siempre había expectativa.

“Estaba terminando de llegar al camerino, ya había terminado la práctica y me llamó mi mamá y me dio la noticia. Me felicitó y cuando llegué al vestuario se lo compartí a un compañero australiano, Bailey Wright”.

Jewison Bennett habla con La Teja desde su nuevo equipo, el Sunderland

“Entonces, él lo anunció al resto de compañeros y se me acercaron a felicitarme, jugadores y el cuerpo técnico. El entrenador Tony Mowbray me deseó mucha suerte y me dijo que diera lo mejor de mi”.

Bennette ha tenido un 2022 de ensueño, pues fue contratado por el Sunderland de la Championship de Inglaterra y ahora disputará su primer mundial.

“Todo lo que soñaba se va cumpliendo, rápidamente. Es algo que uno no se imagina que va a suceder de pronto, pero sí lo piensa. Le doy gracias a Dios por la oportunidad”, dijo Bennette.