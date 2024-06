Jeyland Mitchell fue tajante sobre cómo recibió la reciente ola de halagos

Jeyland Mitchell le bajó el tono a la ola de halagos que recibió en los últimos días. (CHRIS CODUTO/Getty Images via AFP)

Jeyland Mitchell, defensor de la Selección de Costa Rica, reaccionó ante la ola de comentarios y halagos que recibió luego del partido del lunes ante Brasil con una actitud cauta y serena.

La derrota por 3-0 ante Colombia tampoco daba mucho margen para sacar pecho o centrarse en el momento personal sobre el colectivo, en el que la Sele apenas tiene un punto en dos juegos.

Sí llamó la atención que el muchacho de 19 años se cuidó mucho cuando le preguntaron acerca de los halagos, al punto de decir que no ve redes sociales porque no le gustan.

“Vieras que no soy de ver redes sociales, no me gusta la verdad, es algo que, en lo personal, no le siento la gracia. Yo nada más trato de dar lo mejor para mi equipo y que todos me apoyen, por lo que si tengo eso todo bien.

“En lo personal siento que vengo haciendo las cosas bien, yo trato de dar lo máximo, a mis compañeros y equipo, esto es un gran aprendizaje para seguir creciendo”, comentó

Sobre la pérdida ante los cafeteros, el joven contó cuál fue el discurso en el camerino tras el tropiezo.

LEA MÁS: Mamá de Jeyland Mitchell nos reveló con cuál equipo sueña jugar su hijo

Jeyland Mitchell habla sobre los recientes halagos por su rendimiento con Costa Rica

“Cabeza arriba, es solo un partido que perdimos, tenemos otro juego por delante que queremos ir a ganar. Siento que venimos haciendo las cosas de la mejor manera; por dicha, todos estamos bien y para el otro partido poner más.

“Esto es duro, son equipos de gran jerarquía a los que nos enfrentamos, a los cuales si les damos muchos espacios nos golpean. Anímicamente, nos resiente porque no es lo que queríamos”, añadió.

LEA MÁS: Colombia aterrizó a la Selección de Costa Rica a la realidad que al inicio muchos imaginaron