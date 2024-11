Jeyland Mitchell recibió una buena noticia en medio de un momento complicado para él

La primera fase de la Champions League llegará a su quinta jornada esta semana y el defensor tico Jeyland Mitchell, quien juega con el Feyenoord de Países Bajos, podría volver a sumar minutos.

Pese a que el exjugador de Alajuelense no pasa un buen momento en su club, fue convocado por el técnico danés Brian Priske para enfrentar al Manchester City.

Los Citizens parten como favoritos, pese a su racha de cinco derrotas consecutivas entre todas las competiciones.

Un nuevo resbalón de los hombres de Pep Guardiola podría comprometer su entrada al top 8, además de aumentar el nerviosismo en un club que no está acostumbrado a lidiar con las malas rachas en los últimos años.

La jornada: a las 11: 45 a. m. se jugará el Slovan Bratislava vs Milán y Sparta Praga vs Atlético de Madrid. A las 2 p. m. Bayern Múnich vs PSG; Manchester City vs Feyenoord; Barcelona vs Stade Brestois; Inter Milán vs Leipzig; Young Boys vs Atalanta y Bayern Leverkusen vs Salzburg.