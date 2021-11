Jimmy Marín: “Hay muchos que no quieren que clasifiquemos, esperamos no darles gusto”

Los morados obtuvieron la ventaja en el juego del 21 de octubre pasado. Rafael Pacheco. Los morados obtuvieron la ventaja en el juego del 21 de octubre pasado. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El volante del Saprissa Jimmy Marín está listo para volver a la cancha y le mandó un mensajito a los aficionados antisaprissistas que esperan que el cuadro morado haga un papelón en el partido de vuelta contra el Comunicaciones de Guatemala, por la Liga Concacaf.

“Me siento muy bien, en buenas condiciones, pero el profesor decide si tengo minutos y si me toca trataré de hacer las cosas bien. Durante los días que estuve parado me preparé bien.

“La obligación siempre la tenemos, en cualquier torneo estamos obligados a ganar títulos y mañana (miércoles) no es la excepción, representamos no solo a la afición morada sino a todo el país. Sabemos que hay muchas personas que quieren que nos clasifiquemos, pero esperamos no darles gusto”, recalcó Marín en conferencia de prensa.

Saprissa le ganó 3-2 a los Cremas en el partido de ida, por lo que si este miércoles pierden 1-0 o 2-1 quedarían eliminados. Si pierden 3-2 hay penalitos y si empatan o ganan clasifican a semis.

El jugador tibaseño afirmó que el clásico del sábado anterior le ayudó al equipo a ver ciertos detalles que deben corregir para el partido contra los chapines.

“El partido del sábado lo supimos controlar, en la parte defensiva nos ayudó para ver errores, corregir algunas cosas para el partido de mañana no cometer esos errores. Será un juego muy difícil, donde tenemos que estar bien preparados y a la hora de atacar tomar las mejores decisiones.

“Es importante para el país que un equipo clasifique, al igual que Santos, eso es bueno para que hablen de los equipos ticos”, destacó.

Esfuerzo visible

El técnico morado, Mauricio Wright, afirmó que han prestado atención a los detalles que les han impedido anotar, como ocurrió en el clásico del sábado.

“Es una bonita oportunidad de salir a buscar un resultado positivo para nosotros, Saprissa trabaja fuerte, trabaja bien y esperamos llevarnos un resultado positivo, que el esfuerzo de los muchachos sea visible.

El juego — Comunicaciones vs Saprissa se jugará en el Mateo Flores a las 7 p.m.

“Hemos tratado de corregir en todos los partidos, hay que corregir las situaciones de gol, somos conscientes de algunas cosas que se dieron viendo videos y hemos trabajado sobre eso y esperamos que las cosas salgan bien”, dijo.

Los morados ya hicieron el reconocimiento del estadio Doroteo Guamuch (Mateo Flores) y dijo que la grama está en buenas condiciones.

“La gramilla está bien y Saprissa es un equipo al que le gustan estas instancias, trabaja para eso y esperamos dar el máximo esfuerzo, entendiendo que enfrentamos a un equipo calificado, pero vamos a hacer nuestro juego y sacar el resultado que queremos”, expresó.

Sobre las declaraciones que dio Marín, el entrenador dijo que ellos no pueden hacer nada con los pensamientos negativos de la gente, pero aún así buscarán darle una alegría a los morados.

“No puedo cambiar las voces del odio, solo Dios lo puede hacer, nosotros no podemos hacer nada con los sentimientos de la gente, trataremos de hacer un buen juego que es lo que está a nuestro alcance, buscar anotaciones y salir a hacer lo que ha venido haciendo, hemos tenido algunos juegos donde no hemos anotado, pero hemos tenido opciones para anotar”, aseguró.