Jimmy Marín recibe una noticia que le cambiará la vida para siempre

El mediocampista Jimmy Marín compartió una noticia que le cambiará la vida para siempre.
Este domingo, el jugador del PFC Krylia Sovetov Samara, de la primera división de Rusia dio a conocer que será padre nuevamente.
El exjugador del Saprissa tiene una niña y según compartió en sus redes sociales, su esposa Daniela está embarazada de un varoncito.
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Una hermosa espera
La pareja compartió un hermoso mensaje en redes sociales:
“Bienvenido, mi bebé. Gracias por venir a complementarnos, por hacer nuestra familia aún más bonita y por llenarnos de una felicidad que es difícil explicar con palabras.
“Desde ya tienes una familia que te espera con todo el amor del mundo, y una hermanita que no deja de hablarte todos los días, que pregunta por ti, que cuenta los días para conocerte y que ya sueña con cuidarte y amarte para siempre.
“Dios cumplió uno de los sueños más grandes que guardaba en mi corazón desde que era pequeña: ser mamá de dos. Siempre soñé con tener una niña y un niño, y hoy miro mi vida y solo puedo darle gracias a Dios porque cumplió ese anhelo exactamente como tantas veces lo imaginé.
“Llegaste para completar una familia que ya te amaba incluso antes de conocerte. Ahora somos cuatro, y no podemos sentirnos más bendecidos.
“Te amamos muchísimo, bebé.Ya queremos conocerte, abrazarte y ver tu carita. Te esperamos con todo nuestro amor. Mamá, papá y tu hermanita”.