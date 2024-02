Joana Sanz se desahoga tras la condena por violación de Dani Alves

Joana Sanz habló en Instagram este viernes, después de que Dani Alves fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión por violación. De acuerdo con la sentencia anunciada por el tribunal de Barcelona, España, se demostró que el brasileño asaltó y abusó de una mujer en el baño de la discoteca Sutton a finales de 2022.

“Estuve pensando en ello y, si puedo llamarlo así, son incoherentes. Sin embargo, me sorprendieron bastante las feministas. Dicen unas cosas y predican otras... ¿Qué dicen por ahí? Me llaman frívola, niñata... y me preguntan: ¿por qué trabajas? Pero si no trabajo, ¿quién paga las facturas? Pero hay cosas peores, barbaridades peores que oigo por ahí”, dijo.

