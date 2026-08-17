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Joel Campbell disfruta su buen momento en el Inter SC y así habló del partido que viene contra Saprissa

Joel Campbell lleva dos anotaciones con el Inter San Carlos y se medirá con el Saprissa el domingo 23 de agosto.

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Joel Campbell lo pasa bien en el Inter San Carlos. El jugador de 34 años vive un buen momento en su nuevo equipo. Es titular y tiene la confianza del cuerpo técnico de los tafas.

Los números lo acompañan: lleva dos anotaciones y este domingo fue clave en el gol que Randy Vega anotó en el juego ante Pérez Zeledón.

Tras el encuentro en San Isidro de El General, Campbell dijo cómo se siente y habló del próximo partido de los sancarleños.

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Pérez Zeledón vs Inter San Carlos.
Joel Campbell se prepara para medirse ante el Deportivo Saprissa, el domingo 23 de agosto. Foto: prensa Inter SC. (Foto: prensa Inter SC. /Foto: prensa Inter SC.)

“Me siento bien, feliz, contento, agradecido con Dios y con el Inter. Me han tratado súper bien y vamos por buen camino”, comentó.

Prueba de fuego

El domingo 23 de agosto, Inter recibirá al Deportivo Saprissa en el estadio Carlos Ugalde y hablará de lo que será volver a enfrentar a su exequipo, pero ahora con los colores del cuadro alajuelense.

“Será un partido complicado, pero nosotros estamos muy contentos con nuestro trabajo y vamos a hacer lo mejor para sacar los tres puntos.”

“Seguiremos trabajando para darle alegrías a los sancarleños. Tenemos un buen equipo, buenos jóvenes y vienen más jugadores peleando un campo y esperemos en Dios seguir formando un buen equipo,” comentó.

El partido contra La S será a las 3 de la tarde en el estadio Carlos Ugalde Álvarez.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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