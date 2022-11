Este es el mensaje que Joel Campbell le manda a los ticos

El delantero Joel Campbell le envió un mensaje a los aficionados, antes del juego contra Japón. AFP. (RAUL ARBOLEDA/AFP)

El delantero de la Selección Nacional, Joel Cambell le envió un mensaje a los aficionados, a pocas horas de que se juegue el partido contra Japón, el domingo, a las 4:00 de la mañana, hora tica.

“A la gente que no quiere ver el partido está en todo su derecho, porque a nadie le gusta ver a su selección en un Mundial, perder 7-0. Nosotros somos los primeros que estamos dolidos. Ellos (aficionados) tenían la ilusión de ver un partido diferente contra España, al igual que nosotros.

“¿Qué le podemos decir a la afición? Que estemos juntos hasta el final, como lo hemos hecho, en todo el año, cuando no creíamos que íbamos a estar en el Mundial y nos unimos y al final sacamos el resultado. Creo que debemos seguir estando juntos. La afición tiene derecho de criticarnos, porque en la cancha no dimos lo que teníamos que dar para verlos felices, no tenemos nada que achacarles, porque están dolidos y es entendible”, dijo el delantero de la Tricolor.

Campbell recalcó que mientras esté la posibilidad, seguirán luchando y darán el 100 por ciento para hacer un juego diferente contra los nipones.

Luis Fernando Suárez: “Creo que uno no se debe arrepentir”

“No será fácil pero la ilusión todavía está y tenemos que luchar por ello. Vamos a darlo todo mañana.

“Creo que como jugadores no tenemos que arrepentirnos. Mientras estemos en el fútbol vamos a estar expuestos a eso, son cosas que pueden pasar, no son cosas que uno quiere pero hay que asimilarlo. Brasil perdió en su casa 7-1 contra Alemania con sus mejores estrellas, Barcelona recibió 8 goles del Bayern Múnich y claramente no queríamos que pasara eso, son cosas que sirven para corregir, España nos dio una lección que debemos aprender, ver las cosas que hicimos negativas”, afirmó.

El atacante del León dijo por qué a él y sus compañeros en la delantera no les llegó la bola en el juego contra los ibéricos.n

“La respuesta es sencilla, en el fútbol se juega con una bola y España no la prestó, ellos la tuvieron todos los 90 minutos, no nos dieron la posibilidad de atacar.

“Intentamos contrarrestar eso, pero España salió en su noche, no nos prestó el balón y ese fue el resultado final”, aseguró.