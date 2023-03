Joel Campbell pide paciencia: “Con el tiempo se verá una mejor Selección”

El delantero Joel Campbell (centro) pide paciencia para esta Selección que trabaja de cara al 2026. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El delantero de la Selección Nacional Joel Campbell puso las barbas en remojo y reconoció que hay cosas por mejorar en la Tricolor, aunque también destacó el trabajo del equipo y la calidad de los seleccionados, luego de quedar eliminados de la Final Four ante Panamá este martes.

En criterio del emblemático delantero, Costa Rica está haciendo bien las cosas y nuevamente le pidió paciencia a la afición, con la que se disculpó por no poder sacar la victoria contra Panamá.

Campbell fue autocrítico ya atendió a los medios, después de la derrota contra los canaleros:

- ¿Qué se le puede decir a la afición, luego del mensaje que publicó el lunes en el que pedía más apoyo para la Sele?

Yo no les pido que no nos critiquen cuando no jugamos bien, cuando perdemos como hoy (martes). Siento que jugamos bien, hicimos cosas muy buenas, pero no ganamos, y la afición está en todo su derecho, le doy toda la razón de estar disgustada porque no ganamos.

Tampoco hay que ser muy ingenuos, porque a la afición le gusta ver su equipo ganar, jugar bien y si cree que no lo estamos haciendo, están en todo su derecho de decir lo que no les gusta, porque al final pagaron su entrada, vinieron, nos apoyaron y nosotros pudimos darle una alegría. Tenemos que aguantarlo, porque esto es largo y habrá momentos difíciles y momentos bonitos.

- El proceso está empezando, pero ¿a qué debe aspirar la Selección?

Creo que hoy (martes) en lo futbolístico terminamos jugando muy bien, en la mayoría del primer tiempo. En el segundo también empezamos llegando, intentándolo, pero al final no concretamos que es lo que cuenta en el fútbol. Hay que seguir trabajando en eso, y ofrecerle disculpas a la afición, por no darle lo que quería, que era la victoria. Nosotros también queríamos ganar. Estamos en ese cambio y con el tiempo se verá una mejor selección, porque hay muchos jugadores buenos y eso es bueno.

- ¿Le preocupa el trabajo en la ofensiva, tomando en cuenta que el referente en el ataque de la Selección es usted?

Eso lo respeto, pero no lo comparto, Aarón Suárez hizo un gran partido, Josimar (Alcócer) hizo un buen trabajo y está comenzando en la Selección, y al final el segundo tiempo entró Brandon Aguilera y Roan Wilson. Estamos creando una selección para el futuro, hay que tener paciencia, pero es muy difícil pedirla cuando el equipo pierde, entonces tenemos que aceptar eso, ser conscientes de que es más fácil corregir ganando. Hay que ponerle el pecho a las balas y seguir trabajando.

- ¿Cuáles cosas buenas se hicieron en el partido?

Por muchos lapsos del primer tiempo encontramos muchos jugadores entre líneas, la verdad es que estamos jugando con mucha paciencia, entonces la bola iba de un lado a otro.

En el segundo tiempo tuvimos a Panamá por espacio de 15 minutos. Intentando buscar ese gol que no conseguimos. Ellos contaron con buenos jugadores, que nos quitaron la bola.

Tenemos buenos jugadores, algunos muy jóvenes y con paciencia llevaremos a cabo un buen proceso.

- ¿Cree que hace falta jugadores que creen más opciones?

No estoy de acuerdo, respeto su punto de vista, pero siento que Aarón (Suárez) hizo un buen trabajo, Fabrizio (Ramírez) también, Bebo (Aguilera) va en crecimiento, no es fácil ponerse la camiseta de la Selección, es complicado, es difícil, porque la afición es exigente y estamos representando al país.

Pero siento que vamos por buen camino, hoy se hicieron cosas buenas, a veces es difícil ver las cosas positivas cuando no se gana y también debemos aprender de eso, a aguantar en los momentos difíciles.

- ¿Cómo hacer para mejorar nuestro fútbol?

Eso es difícil, al final cada club tiene su presupuesto, sus jugadores, su forma de jugar, sus dirigentes y realmente no puedo opinar sobre todo.

Tenemos que seguir trabajando como Selección, tenemos que enfocarnos en eso, no tengo la varita mágica para decir qué se puede mejorar.

No puedo decir que se está en un bache, porque Costa Rica ha clasificado a los últimos tres Mundiales, eso no se nos puede olvidar. Nosotros tenemos que darnos nuestro valor, no todo es malo, claramente hay que mejorar mucho, en Costa Rica hay mucho talento.

Pero sí creo que se debe mejorar a nivel de infraestructura, en el profesionalismo de los equipos, conseguir buenos contratos de jugadores, ser más profesionales, en eso sí podemos crecer, aunque sé que hay clubes que no pueden hacerlo.