Joel Campbell prende las alarmas de cara al partido de Costa Rica contra Panamá

Joel Campbell salió lesionado en el clásico ante Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

Joel Campbell se perdió un segundo partido al hilo en Alajuelense debido a una contractura en la espalda, por lo que no está en nómina contra Cartaginés, así como tampoco no estuvo ante Grecia.

Las alarmas que se encendieron son las de la Selección de Costa Rica y si el atacante estará listo para el duelo del jueves ante Panamá por los cuartos de final de la Liga Naciones de Concacaf.

En Alajuelense son conservadores con el tema, el preparador físico rojinegro, Juan Carlos Herrera, explicó cómo está la situación del jugador.

“De domingo a jueves hay cinco días. Hoy no podría ponerse, sería un riesgo si no estuviera al 100% y hoy no está al 100%. Joel ya cumplió una semana, empezó a hacer algunos ejercicios de movilidad para la espalda, pero hay que ver cómo se comporta, hay que ver cómo reacciona”, dijo a los medios presentes en zona mixta previo al partido ante los blanquiazules.

Sobre si podría jugar contra los panas, para el profesional sería “un riesgo”.

“Si el juego fuera hoy, mañana o el martes, no podría jugar. Para el jueves sería un riesgo”, destacó.

Joel se lesionó el sábado 4 de noviembre en el clásico ante el Saprissa.