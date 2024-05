Daniel Vargas nunca olvidará un detalle que tuvo con él la hija de Shirley Álvarez

Daniel Vargas está a poco de cumplir su sueño de escalar el monte Everest. (Instagram)

Jimena Cuadra, la única hija de Shirley Álvarez, tuvo un detallazo con el novio de su mamá, Daniel Vargas, que él nunca olvidará.

Este jueves desde el campamento base del monte Everest, Dani contó sobre el “detalle tan lindo” que recibió de la joven, de 19 años, y por el que agradeció.

El guapo chef enseñó en las historias de Instagram la botellita con forma de la Virgen de los Ángeles que Jime le dio con agua bendita para que llevara en su peligrosa travesía.

Recordemos que Daniel está a punto de iniciar el ascenso a la cima de la montaña más alta del mundo, algo que es bastante arriesgado de hacer y en donde hasta la vida está en juego.

“Me dio agua bendita y voy a echarle un poquito a todo el equipo que va para la cima para que la virgencita me cuide”, dijo Daniel al mostrar el obsequio del retoño de su enamorada y rociar con agua bendita todos los implementos que usará.

“Gracias Jimena por este detalle tan lindo”, continuó el chef.

De ese gesto de Cuadra se sabe hasta ahora, pues Shirley le había confesado a La Teja hace unas semanas que Camila, la hija de Daniel, y ella le compraron una medallita de la Patrona de Costa Rica para que el galán la anduviera puesta en el uniforme.

El excampeón de Dancing with the Stars también habló de ese regalito. “Shirley y Cami me dieron esta medallita que no me la he quitado ni un día”, dijo.

Daniel está a horas de iniciar su escalada a la cima del Everest, la cual se ha cancelado debido a las rudas condiciones de nevadas y mal clima que hay en la montaña.

Dichosamente, al musculoso lo mandaron bien protegido su hija, su novia y la hija de esta, evidenciando lo bien que se llevan todos en estos dos años que tienen de compartir juntos.

