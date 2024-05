Así se las ingenia Daniel Vargas para bañarse y hacer “el uno y del dos” en el monte Everest

Daniel Vargas está en una arriesgada travesía en el Everest. (Instagram)

Daniel Vargas cada vez está más cerca de lograr su sueño de llegar a la cima del monte Everest, donde espera estar el próximo 15 de mayo, si no es que antes.

Rumbo a esa travesía, el guapo chef se puso a responder preguntas de la gente en su tienda de campaña en el campamento base y una de las cosas que más intriga a las personas es cómo hace Dani para bañarse e ir al baño a hacer sus necesidades.

Él no dejó a nadie con la duda y mencionó que para ir al baño fuera de la tienda tiene que abrirse su traje a través de un zipper que trae de talón a talón pasando por las nalgas, si su necesidad es hacer del dos.

Si por el contrario lo que quiere es orinar, simplemente abre el zipper delantero del uniforme y ya.

“El traje tiene un zipper especial atrás que se abre del talón, pasa por las nalgas y llega al otro talón y uno se pone de cuclillas y deposita lo suyo, eso si es del dos. Si es del uno (orinar) hay un zipper adelante normal. Si es del uno dentro de la tienda llevo un termito y puedo orinar ahí, pero si es del dos sí hay que salir”, contó.

Dani tiene la preocupación de que le den ganas de hacer del dos mientras escala la montaña, debido a lo complicado que sería por el montón de arneses y equipo que lleva encima, pero si ocurriera, se adapta, según comentó.

¿Cómo se va al baño en el Everest? Daniel Vargas responde

Otra duda que tiene la gente es respecto a cómo se baña el musculoso chef, mientras está allá. Daniel reconoció que no se puede bañar todos los días y explicó lo complicado que es ese tipo de higiene allá.

“Uno tiene que ir a la cocina y pedir la ducha. Ellos te hierven el agua, la ponen en una bolsa de caucho con una manguerita y uno se mete en una carpa y se baña. Lo vacilón es que para que salga el agua por la manguera, la manguera tiene que estar debajo de la bolsa y hay que bañarse de cuclillas”, mencionó.

Daniel Vargas espera llegar a la cima del Everest el 15 de mayo o antes. (Instagram)

“La primera vez que me bañé me puse de cuclillas y me eché el agua en la espalda y no la había tocado antes y estaba hirviendo y pegué un grito porque me quemé toda la espalda. Es incómodo porque hay que bañarse de cuclillas en las piedras, pero hay agua, hay jabón y uno se puede bañar, no todos los días, pero se puede limpiar”, aseguró.