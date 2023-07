Joel Campbell reaccionó a los balazos de Rónald Gómez a Luis Fernando Suárez

Luis Fernando Suárez tenía a Joel Campbell como uno de sus capitanes en la Selección de Costa Rica. (RAUL ARBOLEDA/AFP)

Entre la emoción de su primer gol con Alajuelense y el sinsabor de un triunfo que se le fue a los manudos, Joel Campbell enfrentó un cuestionamiento del que muchos hablaron esta semana cuando Rónald Gómez se rajó con fuertes declaraciones contra Luis Fernando Suárez.

Campbell es uno de los capitanes y líderes de la Selección de Costa Rica, por lo que podía decir mucho de las acusaciones que tiró la Bala Gómez contra su exjefe en la Tricolor, como lo era el cafetero.

Al igual que la aplicaron los saprissistas Youstin Salas y Kevin Chamorro, el miércoles pasado tras el duelo ante Sporting, Joel no se comió la bronca de tirarle al colombiano.

“Cada quien tiene su punto de vista, yo respeto los comentarios de todas las personas, Rónald dio sus declaraciones y es lo que piensa y dijo, está en todo su derecho de decirlo pues es lo que siente”.

“Obviamente yo lo veo un poco diferente, pero es parte de las perspectivas de cada uno, pero bueno, ya no hay nada qué hacer, hay que cerrar ese capítulo, ya el profe no está, Rónald tampoco, vendrá una persona nueva y hay que acoplarnos a eso”, comentó.

Joel al igual que otros jugadores siempre defendió a Suárez, su trabajo y calidad, el que afirma era bueno y así lo ratificó este sábado.

“Yo no dejo de creer que es un buen entrenador, lastimosamente no pudo continuar y se acabó un ciclo, es algo que es parte del fútbol, como ha pasado con muchos entrenadores, al final nosotros no pudimos respaldarlo con los resultados que cualquier técnico necesita y es parte del fútbol. Ahora vendrá otro y los que estemos en la selección tendremos que darle resultados”, destacó.

Alexandre Guimaraes debería volver a la Sele según Vladimir Quesada. (JOAQUIN SARMIENTO/AFP)

Campbell no habló mucho más de Suárez, pues un tema que afirma ya está cerrado.

Candidatos

Tras la salida de Suárez, muchos se preguntan quiénes serán los candidatos para dirigir a la Sele y otro que habló del tema de la Tricolor fue el técnico del Saprissa, Vladimir Quesada.

Al entrenador morado le consultaron a quién ve él como candidatos para ese puesto y sin temores a nada dio dos nombres de dos técnicos nacionales que cree merecen otra oportunidad.

“Hay muy buenos entrenadores nacionales, que pueden hacerse cargo del puesto. Para mí, el número uno sería Alexandre Guimaraes y el dos Óscar Ramírez. No quiero referirme más a esto, solo son mis candidatos, pero tampoco digo que son los tengan que poner”, comentó.

El nombre de Guima es de los que ha sonado en el medio para agarrar a la Sele, no así el de Machillo que está retirado de los banquillos y ha rechazado diversas ofertas de trabajo. Casualmente su última experiencia en los banquillos fue con la Tricolor a quien dirigió en el Mundial de Rusia 2018.