Joel Campbell revela que ya tiene equipo y cuántos años más quiere jugar

Joel Campbell confirma que seguirá jugando fútbol por varios años más.

El exdelantero de Alajuelense reveló que ya tiene equipo de cara al torneo de Apertura 2026 y, aunque no dio mayores detalles, todo parece indicar que continuará en el campeonato nacional.

Campbell compartió con el influencer Antuan Fallas y respondió una serie de preguntas acerca de su presente y futuro.

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Joel Campbell aseguró que ya tiene equipo para el torneo de Apertura 2026. Foto: archivo. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

Unos años más

Cuando le preguntaron si ya tenía equipo, así respondió Joel:

“Sí... no se puede decir todavía”.

El futbolista, de 33 años, luego dijo que le queda bastante en el fútbol.

“Bastante, unos 5 o 4 años, cuando me aburra”, añadió.

¿Cuál es su mejor entrenador?

“Ricardo La Volpe, quien me dio la oportunidad de llegar a la Selección con 18 años”, destacó.

Cabe recordar que es prácticamente un hecho que Joel jugaría en el Inter San Carlos, solo faltaría la firma.