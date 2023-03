Joel Campbell se destapó: “Me duele en el alma ver todo este ambiente negativo en torno a la Sele”

El delantero de la Selección Nacional Joel Campbell se manifestó en sus redes sociales acerca del ambiente que hay en torno a la Tricolor.

En palabras de Campbell, las críticas hacia la Sele son más por aspectos políticos que deportivos y le pidió a la afición que sigan apoyando a la Tricolor en todo momento.

Joel Campbell quiere que la afición apoye. (FRANCK FIFE/AFP)

El sábado anterior, la Sele sudó tacacos para derrotar a Martinica (2.1), por la Liga de Naciones y este martes jugará contra Panamá, a las 8 de la noche, en el Estadio Nacional, en un juego decisivo.

En palabras del atacante, le duele el ambiente que se ha generado en torno a la Tricolor.

Este fue el mensaje que el 12 compartió en sus redes sociales recientemente:

“Llevo tiempo pensando cómo expresar mi sentir sin que esto se torne en una polémica, este es un mensaje especial para el verdadero aficionado a la Sele. Ustedes saben lo que amo representar a mi país y me duele en el alma ver todo este ambiente negativo en torno a la Sele”.

“Me duele porque es un tema creado no por aspectos deportivos, sino por aspectos políticos (en el que los jugadores no tenemos que ver). Entiendo que el aficionado siempre quiere ver jugando bien a la Sele y están en todo el derecho de criticar cuando crean que no lo estamos haciendo”.

“Pero siento que toda está negatividad esta armada por temas no deportivos, porque lo deportivo está con números y estadísticas. De los últimos 16 partidos de la Sele llevamos si fuesen por puntos, 35 puntos de 48 posibles”.

“A lo que voy es que nosotros como Selección creamos un lema que se convirtió en una forma de vivir, Añita Mikilona (juntos hasta el final) y eso la afición lo sintió y llenó el estadio en los momentos que más lo necesitábamos, así que de corazón les pido que sigamos así juntos, en el camino habrá momentos buenos y otros malos como todo, pero como puse antes llevamos 11 victorias en 16 partidos y no estamos como lo quieren pintar algunos solo por temas políticos y no de fútbol (porque lastimosamente en esto se ha convertido).

“Por último, les escribí todo eso porque es un pensamiento que tengo y lo quería compartir con ustedes porque desde hace 12 años que represento a la Sele, ustedes como afición me han tratado increíble y se merecen que yo sea sincero con ustedes. Siempre estaré agradecido con ustedes. De corazón, Joel”, escribió uno de los jugadores más queridos por la afición.