Periodista defiende a Joel Campbell

El jugador de la Tricolor Joel Campbell dijo este domingo cuando la Selección Nacional llegó a Costa Rica tras su paso por Qatar, que el equipo patrio no había quedado debiendo con su participación en el mundial.

“Satisfecho no, porque yo quería clasificar, pero tampoco puede decir que estamos en deuda, porque no, nosotros lo dimos todo. ¿Cuál equipo le ganó a Japón? Solo nosotros y no nos vamos a conformar con eso, le queríamos ganar a España y a Alemania. Luchamos hasta el final”, añadió.

Josué Quesada defiende las manifestaciones de Joel Campbell. (Pantallazo)

Esas manifestaciones generaron muchas críticas, sin embargo, un periodista sí comparte lo que dice Joel y lo acuerpó delante de sus compañeros.

Se trata de Josué Quesada de Tigo Sports.

“Las estadísticas que nos dejan esos saldos negativos salen de un partido, salen del partido contra España, que fue nefasto”, expresó.

“A nosotros nos arruinó el 7 a 0, el resto del mundial no fue malo, le ganamos a Japón (aunque haya sido con un remate a marco). Para mí, yo estoy un poquito con Campbell, a nosotros nos arruinó el 7 a 0, fue terrible, fue nefasto, fue humillación mundial pero tenemos que reconocer que la Selección, después de caer en ese abismo salió, ganándole a Japón y haciéndole un buen partido a Alemania.

Quesada dijo que la base de la Sele es Grecia, Herediano, Alajuelense y que se estaba compitiendo contra la Bundesliga, la liga española, y que es difícil sacar un buen resultado con esas diferencias.