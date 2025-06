Joel Campbell tendría las horas contadas en Alajuela y se rumora que otro grande le abriría las puertas

Joel Campbell tendría sus horas contadas en Alajuelense y los rumores apuntan a que llegaría a otro club grande. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El delantero Joel Campbell podría tener contadas sus horas en Alajuelense y su salida del cuadro rojinegro ya generó un ambiente tenso en redes sociales.

Una fuente cercana a La Teja confirmó que la continuidad del jugador está en análisis y existe una gran posibilidad de que el atacante busque dejar el club por mutuo acuerdo.

Inclusive, Carlos Vela, el nuevo gerente rojinegro de la Liga confirmó el 11 de junio pasado, que la continuidad del jugador en el equipo erizo está en veremos.

“Esa es una de las charlas que tendremos que tener con Óscar (Ramírez) pero no solo sobre él, sino en general sobre cada uno de los jugadores, entender cómo los ve el técnico, hablar con Joel, ver cómo se siente y que sea lo mejor para el club, para todo lo que viene”, destacó.

Luego de conocerse que Campbell no seguiría vestido de rojinegro comenzaron a circular diversas teorías sobre el futuro del futbolista.

El rumor más fuerte apunta a que el destino de Joel estaría en la Vieja Metrópoli, para defender los colores de Cartaginés. Lo que sí es un hecho es que el saprissismo no lo quiere de vuelta en sus filas y así lo hicieron saber los aficionados morados en redes sociales.

“El dinero jamás puede estar por delante de un amor, por más que te lo ofrezca el dueño de un equipo”; “Soy morado y espero que no llegue al equipo, alguien que se fue al rival por plata no debe regresar”; “A Saprissa no por favor, que termine en Heredia”; “Señor Erick Lonnis Bolaños: espero que no se les pase por la cabeza que el señor Joel Nathaniel Campbell Samuels sea tomando en cuenta para pertenecer a la institución. No lo merece”.

El año pasado estuvo a préstamo en el Atlético Goianiense de Brasil. Archivo.

Su carrera

Joel llegó a la Liga en junio del 2023 y firmó un contrato por tres años. Regresó al país luego de 12 años jugando en el extranjero y en Tiquicia fue muy poco lo que sumó en su etapa en el Saprissa.

Dio el salto al extranjero cuando fichó por el Arsenal de Inglaterra y luego pasó por clubes como el Lorient de Francia, el Olympiacos de Grecia, en España jugó en el Real Betis y Villarreal.

También estuvo en el Sporting de Portugal, Frosinone de Italia y el León y Monterrey de México. El año pasado fue prestado al Atlético Goianiense de Brasil.

En el recién finalizado torneo de Clausura, Joel aportó muy poco en el equipo que lideró Alexandre Guimaraes y Óscar Ramírez. Anotó un gol y sumó 390 minutos.