¿Joel Campbell se queda o se va de Alajuelense? Esto dijo Carlos Vela sobre el futuro del atacante

Joel Campbell viene de un torneo complicado a nivel individual con Alajuelense. (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jiménez)

Una de las primeras tareas de Carlos Vela, nuevo director deportivo de Alajuelense, será el analizar el futuro y qué sucederá con jugadores como Joel Campbell, los cuales no las tuvieron todas consigo el semestre pasado.

Al azteca no hay que contarle quién es el atacante rojinegro ni cómo se desempeña, pues lo conoce muy bien, lo tuvo como jugador un año entre junio del 2021 y el 2022 en Rayados de Monterrey, equipo al que él fue quien lo llevó como préstamo del Club León.

LEA MÁS: Nuevo gerente deportivo de Alajuelense cambiaría estilo de fichar de la Liga

Tres años después, se vuelven a encontrar, pero en condiciones diferentes, en un momento muy complicado en la carrera del futbolista, del que Vela es consciente.

“Joel llegó a Monterrey cuando ya tenía un tiempo jugando en México, estaba en León, en ese momento el técnico era el Vasco Aguirre y él estaba buscando un perfil como el de Joel, un jugador que pudiera hacerlo en diferentes posiciones, por derecha, atrás del nueve o hasta como nueve y Joel encajaba en las características que buscábamos”

“La verdad es que la experiencia con Joel en Monterrey fue buena, sobre todo su segundo torneo fue bueno, tuvo una racha de partidos consecutivos anotando, al final se decidió no ejercer la opción de compra por otro tipo de decisiones, pero hizo un buen papel”, dijo en exclusiva a La Teja.

LEA MÁS: Nuevo gerente de Alajuelense respondió así cuando le preguntamos sobre la identidad en el club

Joel Campbell estuvo un año en el Monterrey de México. (JULIO CESAR AGUILAR/AFP)

Respecto a su presente, Carlos fue un poco más comedido y reconoció que es un jugador que le costó acomodarse en la temporada anterior y de quien deben de analizar su futuro.

“Esa es una de las charlas que tendremos que tener con Óscar (Ramírez) pero no solo sobre él, sino en general sobre cada uno de los jugadores, entender cómo los ve el técnico, hablar con Joel, ver cómo se siente y que sea lo mejor para el club, para todo lo que viene”, destacó.

LEA MÁS: Esto dicen en México de Carlos Vela, nuevo gerente deportivo de Alajuelense

¿Vela quiere mantener a Joel en el plantel? le consultamos directamente.

“Joel tiene una gran calidad, una trayectoria que lo respalda, es verdad que no tiene los números quizás, sobre todo en el cierre de torneo y que no tuvo tanta participación y es el tipo de conversaciones que se tienen que tener, de porqué no llegó a ese nivel de rendimiento, porqué incluso perdió el puesto y demás pero todo eso es para charlarlo, y no pronunciar o tomar una decisión prematura, creo que es muy importante la opinión del técnico y el sentir del jugador, cómo está”, finalizó.

En el torneo anterior, Joel solo disputó 13 partidos, apenas uno como titular y sumó 389 minutos en total, con tan solo un gol y de penal ante Guanacasteca.