Johan Venegas dice cómo podría retomar su nivel de la mano de Alexandre Guimaraes

Johan Venegas se vio muy activo en su primer partido con Alexandre Guimaraes. (JOHN DURAN)

Alajuelense cuenta con diversas opciones para su delantera y en el debut de Alexandre Guimaraes en el banquillo, el técnico se decidió por Johan Venegas para que fuera su ficha estelar.

La primera alineación de Guima contó con el Cachetón como su hombre más en punta, jugó 67 minutos en los que se vio muy metido en juego, corriendo todos los balones y poniéndole bonito.

Ante la consulta de La Teja, el atacante fue muy claro que debía pagarle a Guima con mucho esfuerzo y trabajo por tenerle la confianza de ser uno de los once para su primera alineación.

“El profesor tiene mucha experiencia, dos mundiales, ha dirigido en muchísimos países, diferentes continentes, lo importante es lo que él nos transmite para crecer como futbolistas, aunque al final, por la forma cómo quería plantear el partido se decidió por Joel y por mi persona”

“Habrá partidos que se decidirá por algo diferente y jugará Jonathan (Moya) o jugará Fernando Lesme entonces al final lo importante es el equipo, que el jugador que le toque hacer las cosas, lo haga de la mejor manera y represente bien a la institución, que es lo hemos hablado de puertas adentro, acá lo más importante es el equipo”, destacó.

LEA MÁS: Kevin Cabezas está agradecido con Alexandre Guimaraes por sacarlo del baúl de los recuerdos

Johan Venegas comentó cómo se siente en el Alajuelense de Alexandre Guimaraes

Venegas además explicó sus sensaciones tras la lesión que lo tuvo cuatro meses lejos de las canchas y cómo se siente en la parte física.

“Lo de la lesión ya es un tema atrás, gracias a Dios ya la pudimos superar por el gran trabajo que hizo la parte médica, fisioterapia y readaptación, ya eso quedó atrás, hicieron un gran trabajo y ahora es conforme pasen los días y los entrenamientos me iré sintiendo mejor”.

“Después de una lesión de cuatro meses es lógico que la parte física se resienta un poco, pero por mi biotipo y la forma en la que siempre me he apegado a la parte física, me ayudará a encontrar mi puesta a punto físico muy rápido. Con los minutos que pueda jugar en un partido de alta intensidad como este y entrenar a tope, me permitirá llegar rápido a la parte física que me gustaría”, explicó tras el empate a uno ante el New England Revolution este jueves.