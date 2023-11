Johan Venegas tira mensaje directo al Saprissa por acusación de supuesto racismo contra Mariano Torres

Johan Venegas pidió justicia para lo sucedido con su compañero Freddy Góndola (Rafael Pacheco Granados)

Johan Venegas fue uno de los jugadores de Alajuelense que levantó la voz por las acusaciones de racismo de su compañero Freddy Góndola contra el capitán del Saprissa, Mariano Torres.

El canalero señaló al argentino porque en medio de la final del Torneo de Copa, afirma que este supuestamente le dijo “negro mono cagón”, lo que generó su furia y muchos reclamos desde árbitros a otros futbolistas.

Tras la mejenga, en declaraciones a los medios presentes Venegas afirmó que espera que Saprissa sea consecuente y así como condenó cuando Javon East ha sido víctima de esto en otras ocasiones y actuaron, lo hagan de nuevo.

“Hubo palabra racistas de un jugador a otro jugador, de uno de Saprissa a uno de la Liga, así como Saprissa alzó la voz con temas de racismo sobre Javon East, esperemos que sean consecuentes entonces y actúen contra su jugador porque no puede ser posible”

“Uno lo puede esperar, aunque no debería ser tampoco, tal vez de parte de un aficionado, pero de un colega a otro no puede pasar, no de deber ser, fue Mariano”, dijo el Cachetón.

En el clásico de setiembre jugado en Alajuela, Javon recibió insultos racistas de un sector de la afición, hecho que fue investigado y que Saprissa pidió que se actuara al respecto.

Venegas también hizo un llamado a Unafut a que investigue el hecho y tome las medidas correspondientes en caso de ser necesarias.

“No se puede permitir que un club que denuncia actos racistas, permita que sus jugadores insulte a un compañero y diga dichos racistas contra él que muchos lo escucharon, Espero que la Unafut tome acciones también porque es algo que no es posible que se de entre colegas, entre jugadores, porque le digo, muchos lo escucharon y son cosas que no pueden suceder”, comentó.

Cabe recordar que en clásicos pasados fue East el que denunció tanto a la afición de Alajuelense como al mismo defensor Giancarlo González de insultos de este tipo, que sean del equipo que sean, se deben erradicar.