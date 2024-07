Johnny Acosta mandó un mensaje a quienes lo tachan de “viejillo” para estar en primera división

Johnny Acosta todavía se siente con toda la energía para ser de los referentes en el Santa Ana de Cristian Oviedo. (Jorge Navarro para La Nacion )

Johnny Acosta cumplirá 41 años el próximo domingo, un día después de lo que habrá sido el debut de Santa Ana en la máxima categoría, cuando visiten al Cartaginés en el estadio Fello Meza, a las 3 p.m.

Para el exdefensor de Alajuelense, Saprissa y Herediano, entre otros clubes, también será su regreso a la máxima categoría, en un momento donde afirma sentirse con toda la energía para seguir jugando.

A algunos posiblemente les sorprenda ver que el exmundialista de Brasil 2014 siga dándole y hasta lo llaman “viejillo”, pero el zaguero afirma que no le incomodan esos comentarios, pues tiene más que claro que lo que manda en la cancha es el rendimiento, según dijo en entrevista con La Teja.

“La verdad estoy muy ilusionado, como si fuera a debutar, con muchos deseos de hacer las cosas bien y sobre todo ayudar al equipo y a los muchachos más jóvenes.

“Para nadie es un secreto que el fútbol es de rendimiento, si alguien joven está haciendo las cosas bien va a jugar y si alguien viejo las está haciendo, pues va a jugar. Creo que usted le pregunta a cualquier entrenador y no se fijan en la edad sino lo que le puedan dar en la cancha y resolver ahí”, dijo.

En redes sociales, especialmente, la gente bromea al decir que son “los veteranos de Santa Ana”, al tener a figuras como Acosta, Patrick Pemberton y Johan Condega, quienes suman gran experiencia en primera, pero más allá de molestarles, son cosas con las que hasta vacilan.

“La verdad es que a mí no me incomoda en lo más mínimo que le digan a uno viejo, o esto o lo otro, la verdad que no me molesta en lo más mínimo porque uno es consciente, yo tengo 40 años y cualquiera dice que pongan a uno de 20, pero si el de 40 rinde más que el de 20, el entrenador va a poner al que en ese momento esté mejor. Yo insisto que esto es de rendimiento”, agregó.

Jugadores como Acosta fueron vitales para que Santa Ana tuviera una cuota de colmillo y liderazgo para ascender a primera división y fueron en los que se apoyó Cristian Oviedo como técnico para triunfar.

“También está el manejo que nosotros le damos dentro de la cancha, porque también había mucho jugador joven que tal vez en ciertos partidos no sabía cómo manejarlos. La confianza que nos dio Oviedo, nosotros se la devolvimos en la cancha con rendimiento”, detalló.

Para el equipo ascendido, el primer torneo al llegar a primera siempre es complicado, por lo que necesitan esa gente de espuela que sabe muy bien cómo se juega el torneo.

“El principal rol que tenemos nosotros ahora como experimentados es tratar que los muchachos más jóvenes o lo que no han tenido la oportunidad de jugar en primera, lo hagan con la misma confianza que lo hicieron en segunda, eso ahorita es lo primordial.

“Nosotros que tuvimos la dicha de jugar en primera y en segunda, sabemos que es más fácil jugar en primera, es más táctico, pero también te encuentras jugadores más inteligentes, que se mueven mejor, un millón de cosas diferentes, pero la ilusión y ganas del equipo están intactas”, finalizó.