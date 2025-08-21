Johnny Acosta tiene nuevo equipo y no llega solo: lo acompaña alguien a quien ama

Johnny Acosta sigue en el fútbol y ahora juega con su hijo Kevin. Instagram Johnny Acosta. (Instagram Johnny Acosta. /Instagram Johnny Acosta.)

El experimentado defensor Johnny Acosta vive una nueva oportunidad en el fútbol y la disfruta junto a una de sus personas favoritas.

El jugador de 42 años llegó a reforzar al Pitbulls Santa Bárbara, el nuevo inquilino de la Liga de Ascenso y lo hace al lado de su hijo Kevin.

Fue el propio jugador quien compartió una tierna imagen, en donde ambos aparecen en la cancha.

“Agradecido con Dios por la oportunidad de poder disfrutar con mi hijo un terreno de juego profesionalmentel, algo que tanto nos apasiona, qué bendición más grande”, escribió el exfutbolista de Alajuelense.

La temporada pasada, Acosta defendió los colores de Santa Ana, pero cambió de aires luego del descenso del cuadro josefino.