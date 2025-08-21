Deportes

Johnny Acosta tiene nuevo equipo y no llega solo: lo acompaña alguien a quien ama

El experimentado defensor tiene un nuevo equipo luego de su paso por Santa Ana

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo
Johnny Acosta sigue en el fútbol y ahora juega con su hijo Kevin. Instagram Johnny Acosta.
Johnny Acosta sigue en el fútbol y ahora juega con su hijo Kevin. Instagram Johnny Acosta. (Instagram Johnny Acosta. /Instagram Johnny Acosta.)

El experimentado defensor Johnny Acosta vive una nueva oportunidad en el fútbol y la disfruta junto a una de sus personas favoritas.

El jugador de 42 años llegó a reforzar al Pitbulls Santa Bárbara, el nuevo inquilino de la Liga de Ascenso y lo hace al lado de su hijo Kevin.

Fue el propio jugador quien compartió una tierna imagen, en donde ambos aparecen en la cancha.

LEA MÁS: Exjugador de Alajuelense conquista paladares con su comida caribeña mientras espera nuevo club

“Agradecido con Dios por la oportunidad de poder disfrutar con mi hijo un terreno de juego profesionalmentel, algo que tanto nos apasiona, qué bendición más grande”, escribió el exfutbolista de Alajuelense.

La temporada pasada, Acosta defendió los colores de Santa Ana, pero cambió de aires luego del descenso del cuadro josefino.

Johnny Acosta sigue en el fútbol y ahora juega con su hijo Kevin. Instagram Johnny Acosta.
El experimentado defensor tiene 42 años. Instagram Johnny Acosta. (Instagram Johnny Acosta. /Instagram Johnny Acosta.)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Johnny AcostaKevin AcostaLiga de AscensoPitbulls FC
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.