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Johnny Álvarez reveló el secreto para convertirse en el héroe del juego entre Puntarenas y Sporting

El arquero Johnny Álvarez, del Sporting FC fue el héroe del equipo albinegro, en el juego ante Puntarenas FC por las semifinales del torneo de Copa

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Por Yenci Aguilar Arroyo

El portero Johnny Álvarez fue el héroe en el juego entre Puntarenas FC y Sporting FC, por la semifinal del torneo de Copa.

El arquero de 26 años fue titular en el duelo de este sábado, por la semifinal de vuelta de este certamen, y el muchacho se encargó de detener los 3 tiros de penal que ejecutaron los jugadores porteños.

La mejenga cerró con marcador 1-1 y en la tanda de penales, los albinegros se llevaron la victoria 4-0. Antes de cada penal que detuvo el arquero, hubo detrás toda una estrategia, pues Johnny, además de mostrar seguridad, les hablaba a los rivales y se mostraba inquieto, todo un juego para dañar a los lanzadores chuchequeros.

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Puntarenas vs Sporting
El arquero Johnny Álvarez se convirtió en el héroe de Sporting FC. Foto: prensa SFC. (Foto: prensa./Foto: prensa.)

Luego del partido, Johnny conversó con Tigo Sports y esto dijo sobre su destacada actuación.

Seguridad

Álvarez se vio seguro bajo los tres palos y reconoció que practicaron los lanzamientos de penal.

“Hay que meterse en la mente de los jugadores e influye decirles cosas. Eso siempre se practica, siempre se ve a los rivales, qué puede suceder”, dijo.

El guardameta recalcó el trabajo del entrenador de porteros del equipo griego, Carlos Méndez, quien hizo carrera en equipos como Pérez Zeledón y la antigua UCR.

Puntarenas vs Sporting
Sporting FC derrotó a Puntarenas FC en la tanda de penales, del juego de vuelta de las semifinales del torneo de Copa. Foto: prensa SFC. (Foto: prensa./Foto: prensa.)

“Carlos Méndez influye mucho, al igual que mis compañeros Leonel Moreira y Stuart Arce. Hay una competencia lindísima, nos estamos matando en el arco y para eso estamos ahí; hoy (sábado) todo salió como se veía planeado”, recalcó.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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