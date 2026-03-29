Johnny Álvarez reveló el secreto para convertirse en el héroe del juego entre Puntarenas y Sporting

El portero Johnny Álvarez fue el héroe en el juego entre Puntarenas FC y Sporting FC, por la semifinal del torneo de Copa.

El arquero de 26 años fue titular en el duelo de este sábado, por la semifinal de vuelta de este certamen, y el muchacho se encargó de detener los 3 tiros de penal que ejecutaron los jugadores porteños.

La mejenga cerró con marcador 1-1 y en la tanda de penales, los albinegros se llevaron la victoria 4-0. Antes de cada penal que detuvo el arquero, hubo detrás toda una estrategia, pues Johnny, además de mostrar seguridad, les hablaba a los rivales y se mostraba inquieto, todo un juego para dañar a los lanzadores chuchequeros.

LEA MÁS: Andrés Carevic se llevó a exportero de Alajuelense para su nuevo proyecto en Sporting FC

El arquero Johnny Álvarez se convirtió en el héroe de Sporting FC. Foto: prensa SFC. (Foto: prensa./Foto: prensa.)

Luego del partido, Johnny conversó con Tigo Sports y esto dijo sobre su destacada actuación.

Seguridad

Álvarez se vio seguro bajo los tres palos y reconoció que practicaron los lanzamientos de penal.

“Hay que meterse en la mente de los jugadores e influye decirles cosas. Eso siempre se practica, siempre se ve a los rivales, qué puede suceder”, dijo.

El guardameta recalcó el trabajo del entrenador de porteros del equipo griego, Carlos Méndez, quien hizo carrera en equipos como Pérez Zeledón y la antigua UCR.

Sporting FC derrotó a Puntarenas FC en la tanda de penales, del juego de vuelta de las semifinales del torneo de Copa. Foto: prensa SFC. (Foto: prensa./Foto: prensa.)

“Carlos Méndez influye mucho, al igual que mis compañeros Leonel Moreira y Stuart Arce. Hay una competencia lindísima, nos estamos matando en el arco y para eso estamos ahí; hoy (sábado) todo salió como se veía planeado”, recalcó.