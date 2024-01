Jonathan Moya, de Alajuelense, confesó por primera vez cuál es el verdadero equipo de su corazón

Jonathan Moya fue presentado con Alajuelense esta misma semana. (Alonso_Tenorio)

Jonathan Moya regresó a Alajuelense más maduro y sincero. Lo decimos porque el delantero reveló algunos detalles que, aunque se suponían, ahora los habló de manera directa y sin esconderse mucho.

Para el atacante volver al León no significa llegar a cualquier otro club, sino que al que su papá, don Juan Luis Moya, amaba con todo su ser y del cual él también tiene el mismo sentimiento.

Durante casi toda su carrera futbolística el jugador no habló sobre sus gustos de niño o cuál equipo seguía, pero ahora al volver a la Liga y con el recuerdo del tata muy presente, luego de que falleciera el año pasado, no tiene impedimentos para revelar su corazón.

“Yo quería vestir esta camiseta otra vez, es el equipo que mi papá amaba y yo quería llevar estos colores al máximo, representarlos con orgullo y poder ganar muchísimas cosas porque sé que tengo un aficionado en el cielo que me está apoyando y esa afición que me apoyó siempre que estuve afuera.

“Nunca he hablado de esto y mucha gente me lo pregunta, pero nunca lo he dicho directamente y ahora quisiera decirlo, más que todo por mi papá, siempre hemos sido aficionados a la Liga Deportiva Alajuelense, desde pequeño mi papá me inculcó eso, de querer a este club”, expresó.

Nunca he hablado de esto y ahora quisiera decirlo más que todo por mi papá, pero desde pequeño él me inculcó el ser liguista — Jonathan Moya

Moya no se formó en el León y a pesar de que era manudo, destacó otro punto que le agradece mucho a su papá durante su carrera deportiva.

“Yo le agradezco mucho que a pesar de que él amaba estos colores, siempre me apoyó en cualquier equipo que fui, a Saprissa, a la UCR, a Uruguay, Santos y siempre estuvo orgulloso de adonde yo estuviera y cuando tomé la decisión de venir acá, él no influyó en ningún momento, solo me dijo que buscara mi felicidad y sé que en este momento me hubiera dicho lo mismo.

“La Liga, como ustedes saben, es un club en el que estuve y salí muy bien, me fui campeón y me llena de muchísimo orgullo estar acá otra vez. Ayudar al equipo de nuevo a conseguir títulos, hacerlo por mi papá como ya lo he dicho reiteradamente y por esta afición que siempre, siempre me apoyó estando afuera. El tema de volver acá es algo personal y de querer crecer también”, detalló.

A Moya se le recuerda mucho porque anotó el gol que le dio el título 30 a Alajuelense en la final ante Herediano, luego de ese torneo, el Apertura 2020, se fue a Corea del Sur.

“Fue una oportunidad que Dios me dio el poderme irme campeón de acá, después de eso yo siempre de irme del extranjero, siempre apoyé al equipo y deseaba que quedara campeón, esto es fútbol y las cosas lamentablemente no siempre salen como uno quiere.

“Son varias personas las que me han transmitido ese comentario, que me han dicho lo mismo, sobre cómo me fui y a qué apuntar ahora que vuelvo, la verdad es que eso me llena de orgullo y de un compromiso grupal y personal de poder ayudar al equipo con un campeonato”, añadió.

Jonathan Moya llevará el nombre Juan Luis en su espalda en honor de su papá. (Alonso_Tenorio)

Con los rojinegros, Jonathan además afirma que tiene un agradecimiento muy grande porque le llegó en un momento que necesitaba darle un vuelco a su carrera. El atacante llegó en el 2019 luego de que en Saprissa había perdido protagonismo y minutos.

“La Liga siempre me abrió las puertas, es un club que le tengo mucho cariño, que la verdad levantó mi carrera en su esplendor en un momento muy importante. Al venir acá me siento muy feliz, estoy más cerca de mi familia y de mi hijo, es un lugar en el que siempre estuvieron pendientes de mí”, indicó.

Moya, como lo había revelado hace unos días, jugará con su clásica camiseta nueve, pero con el nombre “Juan Luis” en la espalda, en honor a su papito, otro detalle que lo inspira más a darle con todo y conseguir un campeonato más, que el liguismo tanto quiere.